Maxi Arland und Heintje im Theater

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) Das Fest der Liebe wird in diesem Jahr auch ein musikalischer Höhepunkt im Friedrich-Wolf-Theater: Am 14. Dezember heißt es "Weihnachten mit unseren Stars", wenn Maximilian Arland, Fernando Express und der Niederländer Hein "Heintje" Simons besinnliche und auch schwungvolle Klänge präsentieren. Es ist eine Tour durch ganz Deutschland, die auch in Eisenhüttenstadt Stopp macht.

Durch das wunderschön-weihnachtliche Programm führt Maximilian Arland. Die Fans des Allround-Entertainers ("Musikantendampfer", "Melodien der Herzen", "Silvesterfeuerwerk vom Brandenburger Tor") kommen im Rahmen von "Weihnachten mit unseren Stars" voll auf ihre Kosten, wenn Arland neben seinen Moderationen auch die größten Weihnachtshits aus seinem eigenen Repertoire präsentiert.

Ebenso dabei ist der seit 1967 bekannte Sänger Hein "Heintje" Simons, der mit "Mama" damals seinen ersten Riesen-Hit landete - und darauf weitere folgen ließ. Für das Weihnachtsprogramm hat der 62-jährige Niederländer ebenfalls die größten Hits aus fünf Jahrzehnten im Gepäck.

"Weihnachten mit unseren Stars", 14.12., 16 Uhr, Kartentel. 03364 413690