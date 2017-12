Blau-Weiss spielt in Wiesenau

Eberhard Fehland

Frankfurt (he) In der Fußball-Landesklasse Ost geht Blau-Weiss Markendorf arg gehandicapt in den vorletzten Spieltag vor der Winterpause. Der Tabellenvierte (21 Punkte) trifft am Sonnabend ab 13 Uhr auf den FC Luckenwalde II (12./16). Und zwar nicht am heimischen Apfelweg, sondern auf dem Kunstrasen in Wiesenau. "Wegen der inakzeptablen Arbeitsweise des Bauhofs vor zwei Wochen ist unser Platz unbespielbar" (MOZ berichtete), ärgert sich Denny Danowski noch heute. "Wir müssen ausweichen, ein echtes Heimspiel bleibt uns versagt", so der Trainer.

Auch beim Personal müssen Markendorfs Fußballer improvisieren. Mit Jan Mutschler, Michael Lange, Alexander Bernwald, Alex und Matthias Kossatz sowie Lukas Herrmann steht ein halbes Dutzend Stammspieler wegen Verletzung, Krankheit bzw. Sperren nicht zur Verfügung. Keine leichte Aufgabe im "etwas anderen Heimspiel" für Blau-Weiss nach dem 2:4 in Seelow, zumal die Luckenwalder Regionalliga-Reserve mit viel Rückenwind (2:1 gegen Spitzenreiter Trebbin) anreist.

In der Kreisoberliga Ostbrandenburg fällt das Stadtduell zwischen dem FC Union und dem 1. FCF II wegen der Platzverhältnisse aus. Alle Frankfurter Rasenplätze sind gesperrt. Die Oberliga-Reserve bemühte sich um einen heimischen Kunstrasen-Vergleich am Stadion, stieß aber auf wenig Gegenliebe.