Kompetenzteam beim FSV Union Fürstenwalde

MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Fußball-Regionalligist FSV Union Fürstenwalde wird nach dem Rücktritt des Sportlichen Leiters Peter Heinrich keinen Einzelposten mehr in diesem Bereich besetzen. In Zukunft gibt es eine sportliche Leitung, die aus drei Personen besteht, teilte der Verein am Donnerstag mit. Zu diesem Kompetenzteam gehören der Trainer der Regionalliga-Mannschaft des FSV Union, Matthias Maucksch, Manager Sven Baethge sowie Marketingleiter Danny Kukulies.

"Um noch professioneller die sportliche Entwicklung voranzutreiben, werden das Know-how, die Erfahrung und die verschiedenen Netzwerke der handelnden Personen auf jeden Fall sehr hilfreich sein", erklärt Union-Pressesprecher Mitsch Rieckmann. Das Kompetenzteam hat bereits seine Arbeit aufgenommen.

Peter Heinrich hatte sein Amt als Sportlicher Leiter beim FSV Union Ende Oktober "aus persönlichen Gründen", wie es in einer Mitteilung des Vereins hieß, niedergelegt. Der 51-Jährige war nach eigenen Angaben "mit mehr als einem weinenden Auge" gegangen.