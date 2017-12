Friki darf Firmensitz erweitern

Cornelia Link-Adam

Reichenwalde/Kolpin (MOZ) Der Geflügelverarbeitungsbetrieb Friki darf sich auf seinem Gewerbegebiet in der Nähe von Kolpin vergrößern. Da die Verpackungsstrecke ausgebaut werden soll, auch für kleinere Margen für den Kunden, wird eine neue Halle benötigt, auch die Wege für die Lieferwagen verändert. Den im Zuge des vorhabenbezogenen B-Plans nötig werdende Änderung des Flächennutzungsplans von Wald in Gewerbe hat der Gemeinderat von Reichenwalde in dieser Woche zugestimmt. Ebenfalls befürwortet wurde der Auslage-Beschluss zur geplanten Gewerbe-Erweiterung.