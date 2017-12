Zepernicker treffen voll ins Gold

HBERNARD

Zepernick (MOZ) Die Bogenschützen der SG Einheit Zepernick, Abteilung Sportschießen, sind mit guten Ergebnissen vom Turnier um den 2. Pneumantpokal in Fürstenwalde zurückgekommen.

Einen 1. Platz konnte Miriam Penk in der Altersklasse U17 erreichen, Platz 3 ging dort an Helena Buechler. Friedrichs Heß siegte in der U17 männlich. Einen ersten Platz in der U14 erkämpfte sich Leonie Sophie Raschke vom TSV Lindenberg. In dieser Altersklasse wurde Albwin Grohnke von der SG Einheit ZepernickDritter.

Über eine gute Platzierung konnte sich auch Lukas Meier freuen, der sich Platz 2 in der Altersklasse U12 erkämpfte. Carsten Barth vom TSV Lindenberg sicherte sich in der Altersklasse Ü65 Compound ebenfalls einen 1. Platz.

Wer das Sportschießen einmal kennenlernen möchte, der hat dazu am Sonnabend Gelegenheit. Die SG Einheit Zepernick lädt zum 20. Weihnachtsturnier in die Sporthallen an der Schule in Zepernick ein. In zwei Durchgängen wird hier zweimal mit je 30 Pfeilen auf 18 Meter geschossen. Das Einschießen für den ersten Durchgang beginnt um 9 Uhr.