Gauß-Gymnasium bleibt Badminton-Hochburg

Uwe Neugebauer-Wallura

Schwedt (MOZ) Seit mehr als einem Jahrzehnt dominiert das Schwedter Gauß-Gymnasium die Uckermark-Barnim-Regionalfinals des Schulsportwettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia" im Badminton. Auch im aktuellen Schuljahr gewannen die Gaußianer, betreut vom Vereinstrainer Peter Dietrich (TSV Blau-Weiß), souverän die Wettkampfklassen II und III. In der WK III (Klassen 7-9) setzten sich die Schwedter vor den Gymnasien aus Finow und Eberswalde durch. In der WK II (9-11) dominierten die Oderstädter vor dem Humboldt-Gymnasium Eberswalde und dem Gymnasium Finow. Die Schulteams aus Angermünde konnten sowohl in der WK II (Einstein-Gymnasium) als auch in der WK III (Freie Schule) nicht in die Medaillenvergabe eingreifen, die Dreiklang Oberschule Schwedt wurde in der WK III Fünfte.

Bei den Landesfinals im Fe-bruar in Eberswalde (II) und Werder (III) streben die Gauß-Badmintonspieler den Sprung aufs Podest an. Für das Bundesfinale im April in Berlin qualifizieren sich nur die Landessieger.