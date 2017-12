Jazz und Blues in der Galerie

LR Beeskow

Briescht (MOZ) Das Musikerduo Søren Gundermann und Thomas Strauch geben ein Weihnachtskonzert in der Galerie der Alten Försterei. Jazz, Blues, Weltmusik - in ihren vielfältigen Weihnachtsliedbearbeitungen lässt sich in teils über 100 Jahre alten Weihnachtsliedern noch viel entdecken. Zum Beweis dafür begeben sie sich mit Piano und Kontrabass auf eine klangliche Reise. Zwischen ironischer Distanz und liebevollem Respekt werden die Melodien auseinandergenommen, wieder zusammengesetzt und neu eingefärbt. Schräge Akkorde entführen die Stücke nach New Orleans, ins New York der 1950er und mal nach Afrika. Dort werden der Kontrabass zur Trommel und das Klavier zur schnarrenden Harfe. Die Sitzplätze sind begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung empfehlenswert. Der Eintritt kostet 12,00 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.