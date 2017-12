Klosterkirche wird saniert

Ulf Grieger

Altfriedland (MOZ) Die aus dem Jahre 1230 stammende Altfriedländer Klosterkirche wird ab der ersten Jahreshälfte 2018 umfassen saniert. Darüber informierte Pfarrer Arno Leye. Am Nikolaustag hatte es das letzte entscheidende Treffen mit Vertretern von Landeskirche, Förderverein und Denkmalbehörde dazu gegeben.

"In einem ersten Bauabschnitt werden das halbe Dach und das halbe Kirchenschiff saniert", berichtete Arno Leye über die Absprachen.

Ein Großteil der über eine Million Euro ausmachenden Baukosten werden über Fördermittel und aus dem Kirchenstaatsvertrag kommende Mittel finanziert. Der Förderverein gibt einen Eigenanteil dazu. Alle Beteiligten gehen davon aus, dass dann auch in naher Zukunft die zweite Hälfte an die Reihe kommen werde, so dass das Gotteshaus wieder für Gottesdienste und Konzerte zur Verfügung stehen kann. Im kommenden Jahr allerdings werde es dort keine Veranstaltungen geben können, sagte Arno Leye. Darüber seien insbesondere die Konzertveranstalter bereits informiert worden. Die letzte umfassende Sanierung fand vor 80 Jahren statt.