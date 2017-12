Gerlinde Burkard feiert Abschied

Margrit Meier

Rüdersdorf (MOZ) Wer über das Bürgerzentrum Brücke und das Quartiersmanagement spricht, der meint damit vor allem auch eine Frau: Gerlinde Burkard. Im Mai 2009 hat die engagierte Frau von ihrer Vorgängerin Marianne Hitzges den Staffelstab übernommen. "Und nicht nur das, sondern vieles, was sie bereits seit der Gründung 2007 angeschoben hat, fortgesetzt", erinnert sich Gerlinde Burkard. Und dazu gehören das Kiezfrühstück jeden zweiten Mittwoch im Monat, das damals noch Mütter-Väter-Kinder-Frühstück hieß und immer mit einem Bastelangebot gekoppelt war, oder aber auch der bis heute funktionierende Büchertausch.

Voller Elan ist die Diplom-Politologin damals gestartet, schaffte es, viele mitzureißen und das Bürgerzentrum fest im Wohngebiet Brückenstraße/Friedrich-Engels-Ring zu etablieren. Als einen Treffpunkt für Erwachsene, die sich austauschen wollen, gemeinsam basteln oder fotografieren, die gesundheitliche Sorgen haben oder sich gemeinsam sportlich betätigen wollen.

So gibt es einen Frauengesprächskreis, aber auch eine Gruppe, die gemeinsam mit Flüchtlingen Zeitung liest, unter dem Motto lesen und verstehen. Ihren Ursprung hat diese Arbeit mit einer damals noch recht großen Gruppe Russlanddeutscher. "Doch davon sind kaum noch welche in Rüdersdorf. Viele sind weggezogen, die Kinder studieren. Das ist schön, zu beobachten, wie Integration hier funktioniert hat", sagt die 63-Jährige. Geblieben sind Erinnerungen an viele Jolka-Feste und ganz praktisch der interkulturelle Garten, wenige Hundert Meter vom Bürgerzentrum entfernt.

Bleiben wird die Erinnerung an eine engagierte Frau, die 2012 mit viel Willen einen schweren Schlaganfall überstand und mit Rollator zur Arbeit kam. "Aber auch mit Hilfe von Thomas Novy und Florian Knobel, die damals das Zent-rum aufrechterhielten", dankt sie den beiden.

Jetzt freut sich Gerlinde Burkard auf ihren Ruhestand, will mehr Sport treiben, sich aber ansonsten nicht treiben lassen, sondern das Leben genießen.