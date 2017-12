Plätzchenduft und jede Menge Kinderspaß

Thomas Berger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Das vorweihnachtliche Plätzchenbacken des Kinderhilfevereins auf dem Kinderbauernhof Mümmelmann hat inzwischen Tradition. "Mindestens seit sechs Jahren", und einige der Mädchen und Jungen sind denn auch nicht das erste Mal dabei. So wie die beiden Nachzügler aus Neuenhagen. Als diese eintreffen, ist das muntere Teigausrollen, Stechen und Dekorieren bereits in vollem Gange. Eine Ladung Sterne, Herzen, Monde, Weihnachtsbäume und Blumen verschwindet gerade wieder im Backofen, zwei fertige Bleche sind zuvor entnommen worden und wandern nun hinüber zum Verzieren mit Zuckerguß und allerlei Deko-Hilfsmitteln. "Ich bin hier zum ersten Mal dabei, aber wir backen auch zu Hause", erzählt Hannah (10) aus Rüdersdorf, bei der das Teigkneten wohl deshalb schon ziemlich fachmännisch aussieht. Nico-Alexa (7) aus Eggersdorf war dafür bei der Aktion des Vereins schon voriges Jahr dabei. Gemeinsam mit der gleichaltrigen Matilda, beide in Eggersdorf zu Haus, hat sie ebenso wie die anderen der 20 Kinder sichtbar ihren Spaß. Für jeden der jungen Teilnehmer gibt es am Ende einen spitzenverzierten Handschuh als Geschenk, genäht von Rita Gugisch.