Hohenwalde würdigt Ernst Senckel

René Matschkowiak

Hohenwalde (MOZ) Eine Tafel vor der Hohenwalder Kirche erinnert an das Leben und Wirken des langjährigen Pfarrers Ernst Senckel (1836-1912). Sie wurde am ersten Adventssonntag im Rahmen des Lichterfestes eingeweiht.

"Ihre Errichtung war eine gemeinsame Idee des Ortsbeirates und der Kirchengemeinde", berichtet Ortsvorsteher Olaf Hoffmann. Die Gestaltung der Tafel und das Aufstellen übernahm die Kirchengemeinde unter Leitung von Rudolf Niemetz. Das musikalische Rahmenprogramm zur Einweihung gestaltete der Frauenkammerchor unter der Leitung von Mathias Müller.

Vor ungefähr 60 Gästen würdigte Pfarrerin Katharina Falkenhagen die Verdienste Ernst Senckels, der 1867 seinen Dienst in der Pfarrei Hohenwalde/Markendorf angetreten hatte. Ein Jahr später ließ er die Markendorfer Kirche restaurieren, 1869 folgte die Hohenwalder Dorfkirche. Später baute er eine Sonntagsschule, einen christlichen Leseverein und eine Volksbibliothek auf. Außerdem gilt Ernst Senckel als der Vater des Schulsparens in Deutschland. In Hohenwalde gründete er am 1. November 1867 eine Schulsparkasse, die den Sparsinn und die Selbstbeherrschung bei Kindern fördern sollte.

Im Ort ist bereits eine Straße nach ihm benannt.