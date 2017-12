Läden öffnen an zwei Sonntagen

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der 2. Advent und der 3. Advent sind in diesem Jahr in ganz Frankfurt verkaufsoffene Sonntage. Alle Einzelhändler haben die Möglichkeit, von 13 Uhr bis 20 Uhr ihre Geschäfte zu öffnen. Mit dem Spitzkrug-Multi-Center (SMC), den Lenné Passagen und dem Oderturm sind alle großen Frankfurter Einkaufszentren an diesem und am nächsten Sonntag dabei, außerdem der Real-Supermarkt am Messering und viele der Läden im Stadtzentrum.

Die großen Einkaufszentren haben Unterhaltungsprogramme vorbereitet. Im SMC wird am Sonnabend um 14 Uhr das Kindermusical "Der gestohlene Schlitten" aufgeführt, ab 15 Uhr werden Märchen erzählt. Am Sonntag gibt es um 13.30, 15 und 16.45 Uhr Clowntheater mit Dudel-Lumpi und Dudeline und ab 15.30 Uhr ist wieder Märchenzeit. An beiden Tagen kann gebastelt werden, außerdem verteilt Schneewittchen kleine Geschenke. Im HEP spielt ein Marionettentheater am Sonnabend, 10.30 Uhr, "Hänsel und Gretel".