Wandlitzer Krebshilfe gerettet

Andrea Linne

Wandlitz (MOZ) Für die private Krebsberatungsstelle Berlin-Brandenburg in Wandlitz, die sich aktuell vollständig aus Spenden finanziert, sichert der Kreistag Barnim mit einem Beschluss von Mittwochabend für die Jahre 2018 und 2019 jeweils 50 000 Euro zu. Im Rahmen der Diskussion um den Doppelhaushalt für die beiden Jahre lagen dem Gremium zwei Anträge vor, einer der Fraktion Die Linke, einer von der CDU/Bündnis 90 Die Grünen. Die Linke schloss sich in der Diskussion dann dem sehr ausführlich begründeten Antrag der beiden anderen Fraktionen an, sodass dem Projekt nun geholfen werden kann. Carsten Bruch, Vorsitzender der CDU-Fraktion, hob die Bedeutung der Beratungsstelle hervor. Die Fälle würden steigen, das psychoonkologische Angebot im Land sei mangelhaft. Diplompsychologen, Heilpraktiker und Pflegewirte hätten allein 2017 schon 500 Beratungen in Wandlitz durchgeführt. Ohne Zuschuss, so Bruch, müsse die Krebsberatungsstelle den Betrieb einstellen. Durch Verschiebungen innerhalb des Kreishaushaltes, betonte Finanz- und Bildungsdezernent Matthias Tacke, sei die Hilfe möglich. Das Zuwendungsrecht, so Tacke, sei aber zu beachten.