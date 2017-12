Die Arbeiten laufen auf Hochtouren

Steffen Göttmann

Heckelberg-Brunow (MOZ) In der Grundschule "Auf der Höhe" in Heckelberg laufen die Umbauarbeiten für den Einzug der Kita auf Hochtouren. Während die Rohbauten mit Dächern der Anbauten im zweiten Innenhof und am Schulgebäude in Richtung Garten schon abgeschlossen sind, reißen Mitarbeiter der Firma Schwan-Service aus Casekow Wände heraus. Sie schaffen den Platz für die Kita, die in etwa einem Jahr einziehen soll.

"Wir bauen den ganzen Winter hindurch weiter", kündigte Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe, an. Die Bauarbeiter leisten Abrissarbeiten im Schulhaus. Die Türen und Gänge im Schulhaus zu den Räumen, in denen gearbeitet wird, sind zugemauert worden. Damit wird unter anderem vermieden, dass ich Schüler auf die Baustelle verirren.

Zunächst werden die Fußböden aufgestemmt, um Leitungen für Wasser, Abwasser und Medien verlegen zu können. Auch Wände werden versetzt. Die Dachbinder für den Anbau im Innenhof seien bestellt und werden im Januar 2018 erwartet..

Die Kosten für den Umbau der Grundschule betragen 925 598 Euro, die jedoch in der Gesamtheit nicht förderfähig seien. Förderfähig seien 887 000 Euro, sagte der Amtsdirektor. In den Gesamtkosten enthalten sei auch der Umbau des Sportplatzes.

Noch 2017 erhält der Schulzweckverband 150 000 Euro Fördermittel, kommendes Jahr 450 000 Euro und 2019 noch einmal 67 000 Euro für Restarbeiten.

Der Schulzweckverband der Grundschule Heckelberg sei der Bauträger, erklärte Holger Horneffer. Der Verband vereint die Gemeinden Heckelberg-Brunow, Beiersdorf-Freudenberg, Höhenland und Falkenberg, jedoch nur mit den Ortsteilen Kruge und Gersdorf. Die Umbauten für die Kita seien jedoch zu Lasten der Gemeinde Heckelberg-Brunow, so Horneffer.

Mit dem Einzug von Kita und Hort in die Schule stärken Amt und Gemeinde den Schulstandort. Ferner kommen die Kinder künftig bequem von der Schule in den Hort.