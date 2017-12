Neuenhagener Netzwerk ausgezeichnet

Margrit Meier

Neuenhagen (MOZ) Das Netzwerk "Sichere Adresse Neuenhagen" ist am Mittwoch in Potsdam vom Landespräventionsrat mit dem Landespräventionspreis Brandenburg ausgezeichnet worden. Innenminister Karl-Heinz Schröter überreichte den mit 2000 Euro dotierten Preis stellvertretend an Fachbereichsleiterin Janina Meyer-Klepsch, Siegfried Leschinski vom Siedlerverein Neuenhagen-Gartenstadt und Sven Brandau, Leiter der Polizeiinspektion MOL. Sie alle sind neben weiteren Vereinen und Gewerbetreibenden aus Neuenhagen Netzwerkpartner des seit 2013 bestehenden Projekts zur kommunalen Kriminalitätsverhütung.

Der Landespräventionsrat würdigte mit dieser Ehrung die herausragenden Aktivitäten zur Verhinderung von Einbruchskriminalität. Aufgrund einer offensiven Mitwirkung aller Akteure sei es gelungen, in Neuenhagen die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich zu senken und eine breite Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren. Dies sei anhand der großen Resonanz bei öffentlichen Veranstaltungen wie Sicherheitsmessen, thematischen Einwohnerversammlungen und auf polizeiliche Beratungsangebote ablesbar. Auch hätten viele Neuenhagener nach erfolgter fachlicher Beratung in den Schutz ihres Eigenheims investiert, unter anderem durch die Nachrüstung an Fenster und Türen oder das Aufbringen von künstlicher DNA auf Wertgegenstände in Haus und Garten. Dass die gemeinsamen Aktivitäten von Gemeinde, Vereinen und Polizei bei der Bevölkerung gut ankamen, zeigte auch die Befragung der Neuenhagener mittels Fragebogenaktion durch das Europäische Zentrum für Kriminalitätsprävention in den Jahren 2013 bis 2015. Auch künftig, so Netzwerkkoordinatorin Janina Meyer-Klepsch, wird es gemeinsame Sicherheitsmessen mit Hoppegarten, den S-Bahntag und Fahrradcodieraktionen bei Veranstaltungen geben.