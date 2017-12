Rathaus soll Briefkasten erhalten

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der nicht vorhandene Briefkasten am oder vor dem Eisenhüttenstädter Rathaus beschäftigt die Stadtverordneten in der kommenden Woche bei ihrer nächsten Sitzung. Die CDU-Fraktion möchte, dass die Bürgermeisterin beziehungsweise deren Nachfolger beauftragt wird, einen solchen öffentlich zugänglichen Briefkasten an der Stadtverwaltung anbringen zu lassen. Bisher heißt es, dass dies aus Gründen des Denkmalschutzes nicht möglich sei. Ingrid Freninez von der CDU schlägt nun als Alternative einen frei von der Fassade stehenden Briefkasten vor. So könnten Schriftstücke auch außerhalb der Sprechzeiten eingeworfen werden.