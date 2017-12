Mann mit Maske überfällt Discounter

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Ein maskierter Unbekannter hat am Mittwoch, gegen 20 Uhr, den Netto-Markt in der Bahnhofstraße überfallen. Mit Hilfe eines pistolenähnlichen Gegenstandes forderte er von den Angestellten in gebrochenem Deutsch und mit kurzen Sätzen Bargeld. Er erhielt mehrere Tausend Euro und verließ den Markt in unbekannte Richtung. Der Einsatz eines Fährtenhundes führte nicht zum Auffinden des Mannes. Die Mitarbeiter beschrieben den Mann als etwa 1,85 Meter groß. Er trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose, Handschuhe sowie schwarze Schuhe und hatte einen Baumwollbeutel mit sich. Über den Kopf hatte er eine Latexmaske, Samurai mit Zopf, gezogen. Jetzt bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, den Mann vielleicht unmaskiert gesehen hat, meldet sich bei der Polizei unter Tel. 03361 5680.