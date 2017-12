Oderspeicher und "Turm 24" eröffnen später

Frank Groneberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die angekündigten Neueröffnungen in der Frankfurter Gastronomie-Szene werden alle später als zunächst geplant erfolgen. Im Oderspeicher kämpft Pächterin Sabine Hein seit Wochen mit immer neuen Problemen. Dort sollte das griechische Restaurant "Taverna Athos" erst bis zum 15. November, dann bis Ende November und zuletzt an diesem Donnerstag eröffnet werden. Alle diese Termine konnten wegen immer neuer entdeckter baulicher Mängel nicht gehalten werden. Nach dem Austausch der Heizung und dem gekappten Gasanschluss ist nun die Wasserversorgung das größte Problem. In den seit sieben Jahren nicht genutzten Wasserleitungen haben sich Keime eingenistet. Eine aufwendige Desinfektion führte anders als erhofft nicht zum gewünschten Ergebnis.

Die Folge: "Wir müssen die Leitungen im Haus jetzt komplett austauschen", informiert Sabine Hein, "erst dann bekommen wir einen Trinkwasseranschluss." Bei der Unterzeichnung des Pachtvertrages habe sie weder gewusst, dass es gar keinen Wasseranschluss gibt, noch, dass der Gasanschluss gekappt war - auch die Gasleitungen hatten sie neu legen lassen müssen.

Am Donnerstag begannen die Arbeiten an den Wasserleitungen. "Wir gehen davon aus, dass die Arbeiten im Laufe der nächsten Woche abgeschlossen werden und wir bis Ende der Woche eröffnen können", sagt Sabine Hein. Erste Reservierungen habe sie allerdings absagen müssen.