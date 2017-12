Drei Autos gestohlen

LR Eisenhüttenstadt

Eisenhüttenstadt (MOZ) In der Nacht, als der Nikolaus unterwegs war, waren auch die Autodiebe in Eisenhüttenstadt sehr aktiv. In den Nacht- beziehungsweise Morgenstunden wurden gleich drei Fahrzeuge im Stadtgebiet gestohlen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Wiesengrund fuhren die Unbekannten mit zwei Renault-Transportern los. Von einem Parkplatz in der Beeskower Straße wurde zudem ein Pkw vom Typ Volkswagen entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ungefähr 32 000 Euro. Die Polizeibeamten haben umgehend die Fahndungen nach den Fahrzeugen eingeleitet.

Falls es Zeugen für die Diebstähle gibt, sollten sich diese auf dem Polizeirevier in Eisenhüttenstadt melden.

Tel. 03364 4250