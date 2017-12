Tinder, Beziehungen und Selbstdarstellung

Olav Schröder

Wandlitz (MOZ) Michael Nast steht schon jetzt für ein Lebensgefühl. Der gebürtige Berliner berührt und bewegt mit seinen Kolumnen im Internet bereits Millionen von Lesern. In seinem Buch "Generation Beziehungsunfähig" bringt Nast die Dinge auf den Punkt und beschreibt charmant die Stimmung seiner Generation: Weshalb wir uns gegenseitig als beziehungsunfähig bezeichnen, wie Tinder unsere Partnersuche verändert und warum wir uns immer wieder selbst in den Mittelpunkt stellen, ohne Rücksicht auf Verluste. "Generation Beziehungsunfähig" hält uns einen Spiegel vor, ohne zu urteilen, sondern ermutigt zur Selbstreflexion. Ein anregendes Buch, das sich liest wie ein Gespräch mit dem besten Freund. Zu erleben ist Michael Nast mit seinem Buch am Sonnabend ab 20 Uhr im "Goldenen Löwen" in Wandlitz.