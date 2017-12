Veranstaltung erinnert an Amadeu Antonio

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Es ist ein Abend voller Erinnerungen. Erinnerungen an den Vertragsarbeiter Amadeu Antonio aus Angola, der vor 27 seinen Verletzungen erlag und seither als erstes Opfer rassistischer Gewalt in Deutschland gilt. Und: Es ist ein Abend, an dem sich Jugendliche mutig zu Wort melden.

"Wir sagen heut' ade zur AfD. Die findest du im Internet auf Affen Punkt de. Scheiß auf euren Hass, wir haben andere Ziele. Unsere Alternative - heißt Liebe." Klare Worte von ungefähr zehn Jugendlichen auf der Bühne in der Bibliothek. Neben ihnen der Rapper Mal Élevé (zu Deutsch: unartig, unerzogen) von der Heidelberger Band Irie Revoltes. Sein Name ist Programm. Die Mädchen und Jungen haben sich getraut, ihre Gedanken niederzuschreiben. In Reimen. Im Hintergrund zaubert DJ Six Six Seven einen Beat aus den Boxen, der die Jugendlichen vor der Bühne mit den Köpfen nicken lässt. Ihnen gefällt's. Sie lachen bei den Versen, klatschen.

Mal Élevé hat mit den Rapfrischlingen vorher eine Lyrikstunde der etwas anderen Art verbracht. Einen Workshop unter der Überschrift "HipHop gegen Rassismus". Für viele der erste Kontakt mit Rap überhaupt. So nähern sich die Mädchen und Jungen zunächst mit Schlagworten an die Vierzeiler an. "Es gibt verschiedene Arten von Reimen", erklärt Mal Élevé, dessen familiäre Wurzeln in Frankreich liegen. "Wie Maschendraht und Stacheldraht." Die Jugendlichen bekommen einen Takt zu ihren ersten gleichklingenden Schlagworten, die sie nach und nach mit einem Reim versehen. "Die Basis beim Rappen ist die Stimme. Man braucht Ideen, Taktgefühl, ein Thema und Mut", sagt Mal Élevé zu den Jugendlichen.

Mut - ein Wort, welches die erste Eberswalder Nacht der Jugend am Mittwochabend wohl am besten beschreibt. Denn mit den fünf Workshops, die an diesem Abend unter unterschiedlichen Überschriften im Bürger-Bildungszentrum, das seit 2015 den Namen von Amadeu Antonio trägt, stattfinden, schneiden die geladenen Aktivisten, Musiker, Künstler, minderjährige Flüchtlinge und die Eberswalder Jugend kontroverse Themen an.

Sie diskutieren mit Mai Ali aus dem Sudan und Fatuma Musa Afrah aus Somalia über die Motive von Migration. "Krieg ist nur ein Grund für Migration", sagt Pascal. "Migration kann so viele andere Beweggründe haben: Familie, Bildung, Religion, Verfolgung, Naturkatastrophen und mehr", zählt der Schüler auf. Zum Flüchtling zu werden, sei keine Wahl. "Niemand verlässt seine Heimat freiwillig, wenn er dort ein gutes Leben hat", sagt Pascal und erntet dafür Applaus.

In weiteren Workshops entdecken die Jugendlichen unter fachkundiger Anleitung, was Religionsfreiheit heißt, welches Leid Sinti und Roma in Europa erleben müssen und was es heißt, als Kind Rechte zu haben beziehungsweise diese nicht zu haben.

Organisiert haben den Abend die Stadt Eberswalde, die Koordinierungsstelle für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit, die Bürgerstiftung Barnim-Uckermark, die Kampagne Light me Amadeu und der Afrikanische Kulturverein Palanca.

Nach den nur neun Anmeldungen im Vorfeld fällt die Resonanz mit rund 100 Teilnehmern aus Eberswalde und anderen Ländern ziemlich gut aus. Das Konzept soll künftig weiter geführt werden. Der 6. Dezember ist als Termin und Todestag von Amadeu Antonio dafür fix gesetzt.

Für die Veranstaltung hat die Stadtverwaltung 15 000 Euro bereitgestellt. Zusätzliche 2000 Euro kamen von der Bürgerstiftung aus Fördergeldern des Landkreises.