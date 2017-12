47 Nachfahren in 103 Jahren

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Meta Schröter sitzt am Donnerstagmorgen mit einem Lächeln auf der Couch in ihrem Wohnzimmer. Tochter Eva Kirsch hat eine schöne Tafel für den erwarteten Besuch gedeckt, zu dem auch Enkelin Manuela Kirsch zählt, die neben ihrer Oma Platz genommen hat. 103. Geburtstag feiert sie an diesem 7. Dezember, ein Datum wie gemacht, um alt zu werden. In Karlsruhe feiert die älteste Deutsche gerade 112. Geburtstag.

Meta Schröter ist im heute polnischen Schneidemühl (Pila) geboren, in Schöneiche wohnt sie seit 1963 in einem Haus in der Straße Am Weidensee, das sie sich heute mit einem ihrer drei Söhne teilt. Insgesamt hat sie fünf Kinder, jeweils 15 Enkel und Urenkel und 12 Ururenkel, wie Eva Kirsch erzählt. "Es werden jedes Jahr mehr." Freude bereiten der alten Dame vor allem die jüngsten Familienmitglieder. Den allerjüngsten, einen sechs Monate alten Jungen, hat sie noch gar nicht kennengelernt.

Zweimal in der Woche fährt sie mit Hilfe einer Pflegedienstmitarbeiterin im Rollstuhl spazieren, Eva Kirsch, die ein paar Häuser weiter wohnt, bringt täglich Mittag vorbei und holt sie auch oft zu sich, vor allem im Sommer. Sie berichtet, dass ihre Mutter, die als Tierpflegerin in der benachbarten LPG gearbeitet hat, eine begeisterte Tänzerin war und liebend gerne gestrickt und genäht hat. Heute erfreut sie sich an Tiersendungen und hört gerne Volksmusik. "Ihr liebster Sender ist Radio Teddy", sagt Eva Kirsch.