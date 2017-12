"Unsere Zukunft nicht verpennen"

Gunther Hartwig

Berlin (MOZ) Die Bundestagswahl am 24. September hat Lars Klingbeil für die SPD jedenfalls nicht verbockt. Im Gegenteil: Der 39-jährige Abgeordnete aus Munster in Niedersachsen holte das Direktmandat in seinem Wahlkreis Rotenburg mit 41,2 Prozent der Erststimmen. Dagegen kam seine Partei bei den Zweitstimmen nur auf 27,1 Prozent.

Vielleicht war es nicht nur die Strahlkraft des hünenhaften Genossen, die den Soldatensohn und einstigen Zivildienstleistenden zu diesem erstaunlichen Ergebnis trug, sondern auch der Umstand, dass der bisherige Wahlkreisabgeordnete Reinhard Grindel (CDU) als Präsident zum DFB abgewandert war. Doch gilt Klingbeil, studierter Politikwissenschaftler und Ex-Mitarbeiter Gerhard Schröders, seit langem als große Nachwuchshoffnung.

Dass er nun zum Generalsekretär seiner Partei aufsteigt, ist dennoch bemerkenswert. Klingbeil ist zwar jung, aber ein Mann - und er stammt aus Niedersachsen. Eigentlich sollen mehr weibliche Führungskräfte zum Zuge kommen, und außerdem war der norddeutsche Landesverband mit Frank-Walter Steinmeier, Sigmar Gabriel und Thomas Oppermann in Spitzenpositionen bereits beachtlich vertreten.

Deshalb gab es bei der Nominierung Klingbeils als Nachfolger des Niedersachsen Hubertus Heil durch Parteichef Martin Schulz offene Kritik daran, dass wieder ein Mann aus der Region die Geschäfte der Bundes-SPD führen soll. Dabei war Klingbeil etwa auch von Fraktionschefin Andrea Nahles empfohlen worden. Zudem ist der Netz- und Verteidigungsexperte trotz seiner Zugehörigkeit zum rechten "Seeheimer Kreis" sogar bei Parteilinken durchaus beliebt.

Als bekennender Fan des FC Bayern München weiß sich das Nordlicht gegen allzu simple Zuordnungen zu behaupten. Klingbeil ahnt, auf was er sich mit seinem künftigen Job einlässt - auf einen hartnäckigen Kampf gegen verkrustete Parteistrukturen und schwerfällige Gremien, auf die organisatorische und programmatische Modernisierung einer bald 153 Jahre alten Partei, die erst noch in der digitalen Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts ankommen muss. "Das geht nicht über Nacht", sagt Klingbeil, "aber wir dürfen unsere Zukunft nicht verpennen."