Lausitzseen trocknen aus

dpa

Schenkendöbern (dpa) In der Nähe des Tagebaus Jänschwalde verlieren einige Seen deutlich an Wasser. Der Braunkohleabbau ist nach Einschätzung des Umweltministeriums einer der Gründe dafür. Wie groß dessen Einfluss genau ist, sei aber noch unklar, hieß es am Donnerstag.

Der Pinnower See wird immer kleiner. Darauf, dass das einstige Badeparadies und fünf weitere Gewässer in der Umgebung des Tagebaus Jänschwalde (Spree-Neiße) massiv an Wasser verlieren, hatte der rbb am Mittwochabend aufmerksam gemacht. Am Donnerstag bestätigte dies auch das Potsdamer Umweltministerium und nannte den Tagebau als eine der wahrscheinlichsten Ursachen.

Der Abteilungsleiter für den Bereich Wasser, Kurt Augustin, betonte jedoch: "Den genauen Anteil des Bergbaus wissen wir nicht, dazu sind noch Untersuchungen notwendig." Deren Ergebnisse sollten im ersten Quartal 2018 vorliegen und ausgewertet werden.

Der Tagebaubetreiber Leag widersprach dagegen dieser Einschätzung. Aus dem bisher bekannten Datenmaterial lasse sich eine "unmittelbare Verursachung durch den Tagebau Jänschwalde nicht nachweisen", hieß es in einer Mitteilung. "Aus den uns zur Verfügung stehenden Messdaten und hydrogeologischen Kenntnissen lässt sich kein Zusammenhang zwischen dem Wasserverlust in den Seen und der Grundwasserabsenkung des Tagebaues Jänschwalde ableiten", sagte der Leiter Geotechnik bei Leag, Ingolf Arnold.

Scharfe Worte kamen vom Umweltverband Grüne Liga. Er unterstellte dem Tagebaubetreiber, die Öffentlichkeit "an der Nase" herumzuführen. Sprecher René Schuster: "Die Aussagen des Landesamtes bestätigen, dass die Grundwasserabsenkung deutlich weiter reicht, als vom Unternehmen zugegeben. Badeseen, Wälder und Schutzgebiete sind gleichermaßen betroffen."

Die Grünen wollen das Thema nächste Woche in den Landtag bringen und reichten bereits eine Anfrage ein. Die Landtagsabgeordnete Heide Schinowsky sagte: "Die Landesregierung muss ein umfassendes Konzept entwickeln, um dem massiven Wasserrückgang der Gewässer entgegenzuwirken."

Bei der Braunkohleförderung wird das Grundwasser in einer Grube abgepumpt, damit der fossile Energieträger abgebaut werden kann. Deshalb kommt immer wieder das Argument ins Spiel, dass sich die Grundwasserabsenkung auch auf umliegende Gebiete auswirken könnte.

Bislang war bekannt gewesen, dass das Land einen Zusammenhang zwischen dem Tagebau Jänschwalde und dem Wasserverlust im Pastlingsee sieht. Das ging im Sommer aus einer Antwort von Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) auf eine mündliche Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Darin hatte es geheißen: "Nach erster Einschätzung ist für die Seespiegelabsenkung durchaus ein bergbaulicher Einfluss gegeben."

Im Sommer 2015 hatte in dem Badesee in der Gemeinde Schenkendöbern (Spree-Neiße) wegen des Wasserverlusts ein massives Fischsterben eingesetzt. Dem See wurde als Gegenmaßnahme Wasser zugeführt, damit die Pegelstände nicht weiter fallen. Der Tagebaubetreiber hatte die Kostenübernahme angeboten. (Mit Adleraugen)