Ines und Andreas Uebe

Bad Belzig (BRAWO) Am 28. November fand im Rathaus von Bad Belzig ein Erörterungsgespräch für Anwohner des Turnplatzes statt. Hintergrund ist der geplante Neubau der Feuerwache auf dem Turnplatz. Untersuchungen durch ein beauftragtes Ingenieurbüro hatten ergeben, dass eine Sanierung der alten Wache beziehungsweise ein Neubau auf dem jetzigen Grundstück zu unwirtschaftlich wären. Als Ergebnis der Recherche ist der Turnplatz als geeigneter Standort ermittelt worden. Die vorgesehene Fläche betrifft ca. 1/3 des nördlichen Platzes.

Gemeinsam sollte nun, vor Beginn konkreter Planungen, die Thematik diskutiert werden. Wir möchten uns an dieser Stelle bei der Stadt Bad Belzig bedanken, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, unsere Meinung kund zu tun.

Es waren rund 60 Personen anwesend, unter ihnen auch Vertreter der Feuerwehr und Stadtverordnete. Nachdem Herr Grund über den jetzigen Stand aus der Perspektive der Stadtverwaltung informierte, wurde dem Bürgermeister ein Brief der Anwohner übergeben. Darin wurde klargestellt, dass die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr sehr wertgeschätzt wird und ein Neubau notwendig und sehr zu begrüßen ist. Der Turnplatz ist jedoch aus unserer Sicht nicht der geeignete Standort. Er ist ein Teil Bad Belziger Stadtgeschichte und wird als multifunktionaler Sport- und Erholungsplatz ausgiebig genutzt und gerade als Kurstadt sollte sich Bad Belzig diese großartige Grünfläche bewahren.

Als Alternativen wurden das Gewerbegebiet, sowie die Freifläche neben dem TGZ mit direkter Anbindung an die Bundesstraße als geeignete Standorte vorgeschlagen, ebenso wie das Gelände neben dem Lidl-Markt, die Fläche hinter Elektro-Belitz an der Puschkinstraße, das alte Telekomgelände sowie eine Fläche im Papendorfer Weg.

Herr Beelitz erläuterte den Standpunkt der Feuerwehr, dass der Turnplatz als zentraler Platz der geeigneteste wäre. Er versuchte dies zu veranschaulichen, indem er eine Karte von Belzig präsentierte, die mit zwei konzentrischen Kreisen markiert war, um aufzuzeigen, welche Orte im Stadtgebiet innerhalb der vorgegebenen Zeit erreichbar wären. Das Zentrum bildete der Turnplatz. Alternativvorschläge wurden von den Vertretern der Feuerwehr, unter Hinweis auf die zu langen Anfahrtswege abgelehnt. Herr Thon betonte in diesem Zusammenhang noch einmal den Vorteil des Turnplatzes, da dort Raum für Erweiterungsbauten zur Verfügung stände. Er brachte den Vorschlag ein, einen unabhängigen Sachverständigen zu beauftragen, um mögliche Standorte zu untersuchen und eine Empfehlung abzugeben. Herr Leisegang erklärte, dass die Vorschläge aus dem Anwohnerbrief noch einmal intensiv überprüft werden und das vermutlich weitere Anwohnerversammlungen notwendig sein werden. Zwischenergebnisse sollen im Bad Belzig-Journal veröffentlicht werden.

Die Beiträge wurden begleitet von teils sehr emotionalen Reaktionen, die jedoch frei von persönlichen Vorwürfen waren. Der Bürgermeister Herr Leisegang, der die Veranstaltung moderierte, sorgte für einen geordneten Verlauf. Am Ende der Veranstaltung kam das Thema einer Unterschriftensammlung zur Sprache.

Wem der Erhalt des Turnplatzes in seiner jetzigen Form am Herzen liegt, kann dies durch seine Unterschrift bekräftigen. Listen liegen bis zum 20. Januar 2018 unter anderem im Bürgerbüro, der Total-Tankstelle, im Zeitungsladen, im Fahrradgeschäft Lüdicke, im Teeladen, bei Crazy Liebchen, im Eisenwarenladen Hollmann, bei Mrosek´s Getränkevertrieb, sowie in der Bäckerei Albe in Lütte aus.