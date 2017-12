Der Turnplatz im Fokus der Öffentlichkeit

Thomas Langer

Bad Belzig (BRAWO) In unserer schnelllebigen Zeit sollten wichtige Entscheidungen, die nicht rückgängig gemacht werden können, gut überlegt sein. So wäre die Bebauung des Turnplatzes, sei es auch "nur" ein Drittel der Fläche, ein gravierender Eingriff mit Langzeitwirkung. Kaum eine Stadt verfügt heute noch über einen derart großen Platz, der obendrein historisch "kein unbeschriebenes Blatt" ist. Nicht nur das Turnen als die früheste Sportbewegung überhaupt, auch landwirtschaftliche Ausstellungen und Gartenbau wurden auf ihm äußerst eindrucksvoll präsentiert. Städtebaulich ist der Platz etwas Besonderes, sogar gleichwertig mit dem Markt, wenngleich beide einst eine unterschiedliche Funktion inne hatten und auch heute noch haben. So würde wohl niemand auf die Idee kommen, den Marktplatz wegen seiner günstigen Lage zu bebauen.

Im Fokus der Öffentlichkeit stand der Turnplatz seit geraumer Zeit, jedoch nicht um ihn zu bebauen, sondern vielmehr aufzuwerten. Seitdem ziert ihn eine Lindenallee.

Ein Kurort, der sich entwickeln will und muss, sollte mit seinem städtischen Grün äußerst sorgfältig umgehen. Zu viele besondere Orte, wie die Weinberge am Poetensteig oder in Sandberg, sind aus der städtischen Kulturlandschaft und aus dem Gedächtnis so gut wie verschwunden. Sie sind bebaut, verwildert, ihre Terrassen teils verschüttet und kaum noch wahrzunehmen. Der Verlust an solchen Orten ist ein schleichender Prozess, der hingenommen wurde und wird. Dies soll jetzt auch dem Turnplatz blühen?

Mit der Sanierung von Altstadt, Burg und dem Bau der Therme hat sich die Stadt in kürzester Zeit ein Aushängeschild geschaffen, wie es nur wenige Städte vermochten. Man muss nicht weit fahren, um sich das Gegenteil vor Augen zu führen. Eine Verkettung von Fehlentscheidungen und Fehlplanungen hat so manchen Ort bis zu Unkenntlichkeit verstellt, ihn seiner Geschichte nahezu beraubt. Letztendlich aber ist es gerade die Vielfalt historischer Bauten, Straßen und Plätze, die Städte lebenswert und anziehend machen.

Bereits vor rund vierhundert Jahren taucht das Weichbild unserer Stadt in einer Federzeichnung und in einem Kupferstich auf. Gedruckt auf Papier waren diese sozusagen die ersten Reiseführer, in welchen der Reisende sofort erkannte, wo er sich befand. Dafür genügte bereits die Silhouette. Heute jedoch, wo Bauland immer knapper wird, gewinnen innerstädtische grüne Freiräume zunehmend an Bedeutung. Das weiß nicht nur der Einwohner, sondern auch der Gast zu schätzen. Obwohl Bad Belzigs Stadtansichten nach wie vor von einem jahrhundertealten städtischen Selbstverständnis künden, genügt dies nicht mehr allein, Gäste anzulocken und zum Wiederkehren zu bewegen. Die Ansprüche sind gewachsen, der Maßstab hoch und letztendlich entscheidet die individuelle Wahrnehmung über das Urteil des Aufenthalts. Diese Eindrücke werden schließlich weitergegeben. Der große Turnplatz, über den bereits so mancher staunte, gehört einfach dazu.

Im Denkmalschutzgesetzt des Landes Brandenburg vom 24. Mai 2014 heißt es treffend zu den Grundsätzen: "Denkmale sind als Quellen und Zeugnisse menschlicher Geschichte und prägende Bestandteile der Kulturlandschaft des Landes Brandenburg nach den Bestimmungen dieses Gesetztes zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und zu erforschen."

Zutreffend auch die Begriffsbestimmung: "Denkmale sind Sachen, Mehrheiten von Sachen oder Teile von Sachen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, wissenschaftlichen, technischen, künstlerischen, städtebaulichen oder volkskundlichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht. Denkmale können sein: 1. Bauliche Anlagen,.........sowie gärtnerische Anlagen oder sonstige von Menschen gestaltete Teile von Landschaften mit ihren Pflanzen, Frei- und Wasserflächen..."

Das der Turnplatz die Grundsatzkriterien erfüllt, dürfte kaum von der Hand zu weisen sein. Bezogen auf die Einwohner der Stadt ist das öffentliche Interesse am Erhalt des Turnplatzes in seiner früheren und jetzigen Gestalt außerordentlich, wie die Veranstaltung im Ratssaal vergangene Woche verdeutlichte. Um dies alles fachlich prüfen und bewerten zu lassen, ist der Landeskonservator einzubeziehen, welcher dann ggf. die Eintragung in das Denkmalverzeichnis des Landes veranlassen wird. Allerdings ist der Schutz nach dem brandenburgischen Denkmalschutzgesetz nicht von der Eintragung in die Denkmalliste abhängig (§ 3 BbGDSchG). Sind die Voraussetzungen gegeben, greift der Schutz nach dem Gesetz. Übrigens kann jeder Bürger des Landes den zuständigen Landeskonservator auf Denkmale aufmerksam machen, wenn diese erkannt werden.

Im künftigen Umgang mit dem Turnplatz als öffentlicher Platz, sollten neben den zuständigen Behörden, vor allem die Einwohner der Stadt zur mehrheitlichen Entscheidung gefragt werden.