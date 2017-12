Silvana Bröhl

Bad Belzig (BRAWO) Für ausgewählte Schüler der Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig, welche die Jahrgangsstufe 9 besuchen, fand am 29. November Unterricht der ganz besonderen Art statt. In Begleitung unserer Sozialpädagogin Silvana Bröhl führte der Weg in Richtung Klinkengrund zum Senioren-Wohnpark in Bad Belzig.

Diese Neuntklässler durften - wie auch ausgewählte Schüler der Jahrgangsstufe 9 in den vorherigen Jahren - an diesem Tag außerhalb der Schulmauern lernen. Es wurde mit einem kurzen Vorstellen begonnen und im Anschluss lernten die Schüler den Beruf des Altenpflegers kennen. Sie durften sich an typischen Aufgaben, wie zum Beispiel Blutdruck messen und Rollstuhl schieben, ausprobieren. Beim anschließenden gemeinsamen Basteln mit den Senioren wurde herzhaft miteinander gelacht und das eine oder andere Späßchen gemacht. Bei diesem gemütlichen Beisammensein stellten die Schüler und Senioren Seife für einen guten Zweck her. Diese soll beim Adventsmarkt im Senioren-Wohnpark verkauft werden. Herzlich wurden alle zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Nach einer Feedback-Runde und einem dicken Lob an unsere Schüler, welche freiwillig an diesem Projekttag teilgenommen haben, machten sich diese auf den Heimweg.

Zwischendurch wurden interessante Gespräche über die Möglichkeiten in verschiedenen Berufszweigen des Senioren-Wohnparks geführt und der eine oder andere Teilnehmer erhielt nicht nur durch die Gespräche, sondern auch durch die Möglichkeit, an solch einem Tag einmal etwas anders lernen zu dürfen, einen ganz anderen Blick auf den Beruf eines Altenpflegers.

Vielen Dank an Frau Linda Schröder vom Team des TGZ Bad Belzig, die diesen Tag im Rahmen des "Lernen durch Engagement" für unsere Schüler organisierte und uns begleitete.

Ein großes Dankeschön geht auch an das Team des Senioren-Wohnparks, welches sich intensiv Zeit für uns genommen, uns herzlich aufgenommen und durch den Tag geführt hat.