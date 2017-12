Unterricht im Kinosessel

Siegmar Trenkler

Neuruppin (RA) Zum zwölften Mal finden im kommenden Januar die Schulkinowochen in Brandenburg statt. Auch in Neuruppin gibt es bei zwölf Veranstaltungen für Schüler die Möglichkeit, als Teil des Unterrichts Filme zu schauen, die über bloße Unterhaltung hinausgehen.

Die Filmangebote bieten Themen, die auch in der Schule behandelt werden können: Dabei kommt keine Jahrgangsstufe zu kurz, denn vom Animationsfilm "Die drei Räuber" für die Jüngsten bis hin zu Streifen wie "Die Migrantigen", die eher für Zwölftklässer gedacht sind, ist so ziemlich alles vertreten. Noch ist die Anmeldung aber eher verhalten erfolgt. Bislang haben die Karl-Liebknecht-Grundschule mit 237 Schülern und die Alt Ruppiner Grundschule "Am Weinberg" mit 29 Kindern ihr Kommen zugesagt. Platz ist jedoch für deutlich mehr.

Bislang sind zwölf Vorführungen in Neuruppin geplant. Sollten andere Filme aus der insgesamt 30 Möglichkeiten umfassenden Liste gewünscht werden, ist das in Absprache mit dem Büro Filmernst auch noch möglich, sofern das rechtzeitig angesagt wird. Auf dessen Webseite www.filmerst.de gibt es auch Informationen dazu, welche Filme zu welchen Themenbereichen gezeigt und in welcher Weise sie im Unterricht behandelt werden können. Durch diese medienpädagogisch wertvolle Auseinandersetzung sind die Schulkinowochen eben kein Wandertag, sondern werden sogar als Teil der Unterrichtszeit anerkannt. Dazu wird ein großer Teil der Veranstaltungen auch von Moderationen umrahmt.

Die Filme:

"Nomaden des Himmels" wird für dritte bis fünfte Klassen empfohlen. Der Film entführt die Besucher in die kirgisische Gebirgsregion. Dort leben die Menschen nah an den Wolken, im Einklang mit der Natur, vertrauen auf Gott, fühlen sich der Tradition verpflichtet und geben die Legenden weiter. Durch dieses Machwerk aus großen Panoramen und Poesie führt ein kleines Mädchen als Protagonistin.

"Amelie rennt" ist ein Film, der für die Klassen sechs bis zehn geeignet ist und schon vielfach auf Kinder- und Jugendfestivals ausgezeichnet wurde. Die Hauptperson ist eine 13-Jährige, die ihr ganzes Leben lang schon an Asthma leidet. Sie flucht gern, um sich zu vergewissern, dass sie am Leben ist. Als sie von ihren Eltern in eine Spezialklinik im Schwarzwald gebracht wird, hält sie nicht viel von heilenden Absichten, aber umso mehr von mystischen Feuern auf einem Alpengipfel. Um dorthin zu gelangen, braucht sie jedoch Hilfe.

Bei "Rock my heart" handelt es sich um einen Pferdefilm der anderen Art, der für die Klassen acht bis zwölf empfohlen wird. Darin hat die schwer herzkranke 17-jährige Jana genug von Vorschriften und Regeln, die ihr Leben einschränken. Sie möchte nicht unters Messer, sondern Zeit mit dem Vollbluthengst "Rock my heart" verbringen.

In "Rara - meine Eltern sind irgendwie anders", der für die siebte bis zwölfte Klasse geeignet ist, handelt es sich um einen Film, der besonders den Spanischunterricht ergänzt und als filmisches Kleinod aus Chile angepriesen wird.

"Maikäfer, flieg!" eignet sich für siebte bis zehnte Klassen. Die Literaturadaption der Kindheitserinnerungen von Schriftstellerin Christine Nöstlinger begleitet sie als Neunjährige in Wien im April 1945. Sie beobachtet frei von Schuld, wie sich die Notgemeinschaft um sie herum in alten und neuen Lügen und Geheimnissen verstrickt.

"Die Migrantigen" ist eine Komödie über Integration, die für die Klassenstufen neun bis zwölf empfohlen wird. Darin schlüpfen zwei Männer, die zwar einen Migrationshintergrund haben, sich aber als waschechte Wiener fühlen, für eine Fernsehdoku in die Rolle von Ausländern mit allen Klischees und Vorurteilen. Am Ende fliegt das natürlich auf.

In "Siebzehn", der von den Klassen zehn bis zwölf geschaut werden kann, wird gezeigt, dass die Provinz keinesfalls zum Davonlaufen sein muss. Denn auch dort gibt es Blicke und Berührungen sowie schwankende Gefühle.

"Work hard - play hard" ist als Dokumentarfilm für die Klassen zehn bis zwölf geeignet. Hier wird hinter den schönen Schein und die wolkigen Worte der neuen Arbeitswelt mit "Human Resource Management" und teilweise fragwürdigen Teambildungs-Angeboten geblickt.

Der Eintritt beträgt pro Kind 3,50 Euro. Pro Klasse haben zwei Begleitpersonen freien Eintritt. Anmeldungen werden noch bis zum 11. Januar entgegengenommen. Das ist zwar auch telefonisch möglich unter 03378 209161 und 03378 209162. Noch schneller geht es bei Online-Anmeldungen unter anmeldung@filmernst.de.