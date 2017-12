Rückzahlung der Anschlussbeiträge im Zeitplan

Matthias Henke

Gransee (GZ) Als "gut im Zeitplan" bezeichnete Anke Freitag, Vorsteherin des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee, den Verband in puncto Rückzahlung der insgesamt zirka 17 Millionen Euro an Anschlussbeiträgen. Bei der Verbandsversammlung am Mittwoch gab sie außerdem einen Überblick über die für 2018 geplanten Investitionen.

Insgesamt habe man 8147 Gebührenbescheide zu bearbeiten. Bereits in 2017 abgeschlossen seien die Verfahren in der Gemeinde Stechlin, den Lindower Ortsteilen Keller und Hindenberg, dem Sonnenberger Ortsteil Baumgarten sowie dem Großwoltersdorfer Ortsteil Wolfsruh. In Bearbeitung seien derzeit die Bescheide für die Kernstadt Gransee. Alle alten Bescheide seien voraussichtlich bis Jahresende geprüft, so dass die letzten Rückzahlungspapiere wohl bis Ende Januar kommenden Jahres erstellt und verschickt werden können. Leichte Verzögerungen bei der Bearbeitung habe es unter anderem aufgrund der längerfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin gegeben, erklärte Freitag.

Es seien insgesamt zirka 2300 Fälle bearbeitet worden, was 28,5 Prozent der gesamten Arbeit in dieser Angelegenheit entspreche. Manch ein Betroffener habe gegenüber ihren Mitarbeitern schon einmal sehr deutlich seinem Unmut darüber Luft gemacht, dass er sein Geld nicht sofort zurückbekomme. Doch habe der TAV von vorn herein deutlich gemacht, dass sich die Rückzahlung über einen Zeitraum von drei Jahren erstrecken werde, unterstrich die Verbands-Chefin. Und ihre Mitarbeiter erledigten dies alles zusätzlich zu ihrer regulär anfallenden Arbeit, betonte Freitag.

Im kommenden Jahr kann in folgenden Orten mit der Rückzahlung der Beiträge gerechnet werden: den noch nicht berücksichtigten Ortsteilen von Großwoltersdorf, Gransee (außer Kraatz, Neulögow und Seilershof), die zum TAV-Gebiet zählenden Ortsteile von Zehdenick (außer Mildenberg), Banzendorf, Klosterheide und Schönberg auf Lindower Gemarkung, Seebeck und Strubensee in der Gemeinde Vielitzsee sowie die Rheinsberger Ortsteile Dierberg, Heinrichsdorf und Köpernitz.

Im dritten und letzten Jahr der Rückzahlung sind dann unter anderem die Grundstücksbesitzer in den Gemeinden Schönermark und Herzberg an der Reihe. Ferner werden vom TAV dann folgende Orte noch abgearbeitet: Kraatz, Neulögow, Seilershof, die übrigen Ortsteile Sonnenbergs, Mildenberg, die Kernstadt Lindow und Vielitz in der Gemeinde Vielitzsee.

Den Großteil eines ersten Darlehens von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in Höhe von sechs Millionen Euro für die Finanzierung der Rückzahlung habe der TAV für 20 Jahre zinslos erhalten. Für die übrigen 850000 Euro, wie auch ein weiteres Darlehen, was ab Anfang 2018 zur Auszahlung kommen soll, werden 1,4 Prozent Zinsen verlangt, informierte die Verbandsvorsteherin.

Aber auch abgesehen von der Thematik der Beitragsrückzahlung will der TAV im kommenden Jahr wieder Geld in die Hand nehmen. Größter Posten auf der Liste der Investitionen ist der Ersatzneubau des Granseer Wasserwerkes, für das kürzlich der erste Spatenstich erfolgte. Rund 1,7 Millionen Euro lässt sich der TAV das Projekt kosten. Zwar sind Fördermittel in Höhe von 520000 Euro beantragt. Noch ist aber ungewiss, ob sie tatsächlich ausgezahlt werden, da eine entsprechende Förderrichtlinie zwischenzeitlich gekappt wurde. Da der Antrag aus Gransee aber vorher gestellt wurde, sei sie guter Dinge, von der finanziellen Zuwendung profitieren zu können, zeigte sich die Verbands-Chefin zuversichtlich.

Weitere geplante Investitionen des TAV: die Erschließung der Templiner Straße in Gransee (dritter Bauabschnitt) sowie die Trink- und Schmutzwassererschließung des Stechliner Ortsteils Dollgow, von Rauschendorf sowie Marienthal. Für letzteres Vorhaben erging bereits das Startsignal. Für Dollgow befinde man sich nach Abstimmungsschwierigkeiten mit dem Netzbetreiber edis in der Planung.

Ferner gilt es für den TAV, sich dem Leitungsbau zwischen Marienthal und Burgwall zu widmen sowie für Ersatz der Trinkwasserleitung unter der Lindower Bahnhofstraße und der Ortsdurchfahrt Braunsberg zu sorgen. Auch eine Abwasserleitung im Bereich Schwanow/Zechow gilt es zu erneuern.