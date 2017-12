Bewährungsstrafe für Kindesmissbrauch

Christian Schönberg

Neuruppin/Wittstock (RA) Vor dem Landgericht Neuruppin ist am Dienstag ein 20-jähriger Wittstocker verurteilt worden, weil er ein zwölfjähriges Mädchen sexuell missbraucht hat. Der junge Mann zeigte sich geständig, nachdem vereinbart worden war, dass er in diesem Fall nicht gleich ins Gefängnis muss. Dadurch konnte unter anderem vermieden werden, die Minderjährige vor Gericht zu befragen. Er bekam zwei Jahre Haft auf Bewährung nach Jugendstrafrecht.

Das Mädchen hatte er Anfang dieses Jahres über soziale Internet-Plattformen näher kennen gelernt. Insgesamt achtmal hat er zwischen dem 31. März und 10.August sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen. Sie soll ihn dabei unter anderem mit der Hand befriedigt haben. Auch er verging sich mit der Hand an ihr.

Treffpunkte waren unter anderem die Wohnung des Vaters des Mädchens, der Edeka-Supermarkt der Stadt, eine Pferdekoppel und der Schuppen auf dem Grundstück einer Freundin in einem Wittstocker Ortsteil. Schluss war erst, als der 20-Jährige am 10.August dieses Jahres festgenommen worden ist. Ihm zufolge kam "auch von ihrer Seite was". Sie habe einen reifen Eindruck auf ihn gemacht und am 25. Mai sogar über Geschlechtsverkehr mit ihm geredet. Das habe er aber abgelehnt. Über WhatsApp und Facebook hätten sie täglich miteinander gechattet. Der 20-Jährige wurde noch am 2.Juni von der Polizei belehrt, dass er sich strafbar macht,wenn er sexuelle Kontakte zu dem Kind unter 14Jahren unterhält. Dennoch kam es danach zu weiteren Treffen mit geschlechtsbezogenen Aktivitäten.

Zu der Bewährungsstrafe bekam der junge Mann 300 Stunden gemeinnütziger Arbeit aufgebrummt. Diese hat er innerhalb eines halben Jahres abzuleisten. Zu den Auflagen gehört zu dem, dass er die Unterstützung einer Bewährungshelferin in Anspruch nimmt und - wie derzeit - weiter in betreutem Wohnen untergebracht bleibt.