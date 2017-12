Autofahrer prallt gegen Straßenbaum - schwer verletzt

Tilman Trebs

Friedrichsthal (OGA) Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend auf der Malzer Chaussee in Friedrichsthal schwer verletzt worden. Nach Angaben von Jens Pamperin von der Friedrichsthaler Feuerwehr war der Autofahrer gegen 18.45 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Der Mann wurde im Wagen eingeklemmt und verlor noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte das Bewusstsein. Die Feuerwehr musste das Fahrzeug aufschneiden, um den Fahrer befreien zu können. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.