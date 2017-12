Schuldnerquote weiter hoch

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (RA) Die Pro-Kopf-Überschuldung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat 2017 zugenommen - wenn auch nur leicht. Gegen den Landestrend legte der Wert der Schuldnerquote zwischen Freyenstein und Königshorst vom Vorjahr 12,45auf jetzt 12,46 Prozent zu.

Das klingt wenig. Allerdings hatte am Donnerstag die datenpräsentierende Creditreform KG brandenburgweit ein Sinken der Schuldnerquote verkündet: "Elf der 18 Brandenburger Landkreise und kreisfreien Städte verzeichneten im Jahresvergleich einen Rückgang", hieß es bei der Präsentation der Zahlen. Insgesamt war im Land die Quote von 10,14 auf 10,02 Prozent nach unten gegangen.

Die Quote setzt die Zahl der überschuldeten Personen ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung ab 18Jahre. Als überschuldet gilt wiederum, wer dauerhaft mehr ausgibt beziehungsweise ausgeben muss als er Einnahmen verzeichnet. Arbeitslosigkeit ist in einem von fünf Fällen der Grund. In 15Prozent der Fälle ist Krankheit oder ein Unfall die Ursache des Missverhältnisses zwischen Ausgaben und Einnahmen. "Dieser Trend verstärkt sich sogar während Arbeitslosigkeit als Grund abnimmt", so Sprecher Frank Heller. So waren vor sieben Jahren lediglich elf Prozent der Überschuldungsfälle auf Krankheits- oder Unfallfolgen zurückzuführen. Dass ein Haushalt einfach unwirtschaftlich geführt wird, liegt in etwa in jedem zehnten Fall vor.

Warum die Schuldner-Quote in dieser Region höher ist als in der anderen, wird von Creditreform nicht näher untersucht, betonte der Sprecher: "Das ist dann Interpretationsaufgabe der Gesellschaft. Wir liefern dafür die Zahlen." Sichtbar ist jedenfalls im Creditreform-Atlas, dass Ostprignitz-Ruppin wieder der dunkelste große, rote Fleck auf der Brandenburger Landkarte ist. Kein Flächenlandkreis hat eine so hohe Pro-Kopf-Überschuldung vorzuweisen.

Innerhalb der ländlichen Kreise weisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin zudem die höchste Jugendüberschuldung auf. "Dabei dürfte es jungen Überschuldeten aber vermutlich schneller gelingen, einer möglichen Überschuldungsspirale zu entkommen", so der Creditreform-Sprecher. "Ihre Überschuldung hat noch nicht die Intensität - in Bezug auf Anzahl der Gläubiger und Höhe des Schuldenvolumens - erreicht wie bei den älteren überschuldeten Personengruppen", heißt es.