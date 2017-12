Mit Pfiff und Courage

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einer Überraschung für Moderatorin Claudia Seiring begann der 20. MOZ-Talk am Donnerstagabend im Kleist Forum. Das Jahresfinale stand im Zeichen der Musik. Wie politisch diese sein kann und muss, darüber sprach Sängerin Katja Ebstein im ausverkauften Saal.

Pfiffe aus dem Publikum sind etwas, was man nicht hören will, wenn man auf der Bühne steht. Claudia Seiring, die den MOZ-Talk von Beginn an moderiert, war jedoch aus einem ganz anderen Grund irritiert. "Das ist unser Familien-Pfiff", stotterte die sichtlich gerührte Journalistin, während sie von ihren vier Cousins, die die Bühne des Kleist Forums enterten, umarmt wurde.

"Wir sind eine der Familien, die die Mauer viele Jahre getrennt hat", erklärte Claudia Seiring, die in Westberlin aufwuchs, während ihre Cousins - Sven, Thoralf, Torsten und Dirk - in Frankfurt (Oder) groß wurden. "Wir, die wir konnten sind oft nach Frankfurt gefahren. Und für uns Kinder war das etwas besonderes, weil wir uns sehr mochten", so die Moderatorin weiter. "Und wir haben immer tolle Geschenke bekommen", sagte Torsten Seiring, der heute eine Werbeagentur in der Oderstadt betreibt, lachend und erinnerte an Kassetten mit Udo-Lindenberg-Aufnahmen oder Postern aus der "Bravo".

Nach diesem emotionalen Einstieg begrüßten Claudia Seiring und Lilo Wanders, für die es die fünfte Auflage des MOZ-Talks war, den ersten Gast des Abends, der bereits seine Spuren in der Oderstadt hinterlassen hat: Graffiti-Künstler Moritz Green aus Hamburg besprühte am Vortag eine Wand im Kleist Forum - natürlich mit Einverständnis der Hausherren. Gefragt nach seinem Eindruck von Frankfurt, meinte er: "Es gibt einige Wände, die ich attraktiv finde."

Einen scharfen Blick auf die Welt hat sich auch die Grand Dame des deutschen Chansons Katja Ebstein bewahrt. Bekannt wurde sie mit ihren Grand-Prix-Erfolgen "Wunder gibt es immer wieder" (1970), "Diese Welt" (1971) und "Theater" (1980). Doch die kurz vor Ende des zweiten Weltkriegs in Schlesien als Karin Witkiewicz geborene Sängerin ist dem Schlager längst entwachsen. Sie hat Lieder in unterschiedlichen Sprache und Stilen aufgenommen, darunter Pop, Folk, Chanson, Kabarett und Literaturvertonungen von Heine bis Kästner. Beim MOZ-Talk erzählte sie von einem Auftritt in Japan, wo sie "Wunder" in japanischer Sprache gesungen habe: "Die Menschen dort bewahren immer die Contenance, auch angesichts großer Katastrophen, doch wenn du in ihrer Sprache singst, dann stehen sie auf den Stühlen."

Showgeschäft und politisches Engagement sind für Katja Ebstein kein Gegensatz. "Unterhaltung hat auch was mit Haltung zu tun", sagte die Künstlerin, die 2008 für ihr soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde, einmal in einem Interview. Bis heute hat Katja Ebstein, die 1968 in der Studentenbewegung aktiv war und später Willy Brandt im Wahlkampf unterstützte, nichts von ihrer Courage verloren. "Wenn ich die Möglichkeit habe, etwas zu sagen, dann muss ich das tun. Wer sich das nicht traut, kann ja mitbeten", sagte sie am Donnerstagabend. Dass Musik politisch sein kann, bewies sie mit ihren Songs, darunter Bettina Wegners "Kinder (Sind so kleine Hände)" und Hanns-Dieter Hüschs "Ich sing für die Verrückten" für die, mit denen es das Leben nicht gut gemeint hat.

Die Veranstaltung dauerte bei Redaktionsschluss noch an. Wie es weiterging, lesen Sie in der Sonnabendausgabe der MOZ.