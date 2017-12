3.600 Euro für geplante Terrasse

Simone Weber

Großderschau (BRAWO) Ideen für den Veranstaltungskalender für das kommende Jahr hat der Verein "Initiative Begegnungszentrum Großderschau e.V." bereits. Auch wenn es nicht immer einfach ist, sich über Höhepunkte auf dem Kolonistenhof mit dem Heimat- und Freilichtmuseum, wie dem jährlichen Erntefest im September und die Plattdeutsch-Veranstaltungen, zu informieren. Aber an der Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit arbeitet der Verein.

Vorstellungen zur Verbesserung des Angebots und zur Erweiterung hat der Verein auch. "Für unsere Feste auf dem Hof wollen wir an der Remise, vor Küche und Hofladen, eine überdachte Terrasse, zehn Meter lang und 2,50 Meter breit, errichten", sagt der langjährige ehemalige Geschäftsführer des Vereins, Jörg Dietrich Thiele. "Vor zirka 17 Jahren haben wir im Freilichtbereich das Taubenhaus und den Ziehbrunnen errichtet. Beides muss saniert werden."

Dazu beantragte der Verein Fördermittel aus dem Lotto-Brandenburg-Fonds. Am Mittwoch kam Finanzminister Christian Görke (Die Linke) auf den Kolonistenhof, um den Scheck in Höhe von 3.600 Euro zu überreichen. Der Eigenanteil des Vereins zur Umsetzung der Vorhaben beträgt 400 Euro.

"Durch die BUGA vor zwei Jahren wurde das Havelland als Reisegebiet bundesweit bekannt", so der selbst aus Rathenow stammende Finanzminister. "Projekte, wie der Kolonistenhof oder auch das Lilienthal Centrum in Stölln hier im Ländchen Rhinow, sowie auch der Natur- und Sternenpark Westhavelland mit dem Wasser- und Radtourismus, konnten dadurch profitieren und bringen auch nach der Bundesgartenschau vermehrt Touristen ins Westhavelland." Dieses Lob hörte auch Rhinows Amtsdirektor Jens Aasmann gern.

Der Verein profitierte in den Vorjahren immer wieder von Fördermitteln, wie über Lotto, die Sparkasse oder die EU, um das Angebot für die Besucher zu erweitern. So konnte 2014 die der Küche und dem Hofladen angegliederte Remise als Mehrzweckraum errichtet werden. Zur BUGA 2015 legte der Verein den historischen Bauerngarten an.

Der Verein mit derzeit 54 Mitgliedern beschäftigt jeweils zwei Arbeitskräfte über das Havelland-Kombi- und 100-Stellen-Programm. Zusätzlich arbeiten zwei so genannte Ein-Euro-Jobber auf dem Hof.