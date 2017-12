Oranienburg bereitet Auguste-Markt vor

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (OGA) Die prachtvoll geschmückte Tanne auf dem Schlossplatz und die beleuchtete Weihnachtsgans, die vom Schlossbalkon auf die Stadt schaut, sind untrügliche Zeichen dafür, dass der Weihnachtsgans-Auguste-Markt bevorsteht. Am dritten Adventswochenende ist es soweit, vom 15. bis 17. Dezember, immer von 12 bis 20 Uhr.

Markenzeichen des Oranienburger Weihnachtmarktes ist natürlich "Auguste". Die Gans aus der bekannten Geschichte von Friedrich Wolf ist sogar leibhaftig dabei. Arne Broja vom Haustierpark Liebenthal bringt nicht nur "Auguste", sondern auch noch Schafe mit. Im Südhof des Schlosses wird dazu ein kleiner Streichelzoo eingerichtet. Auch das beliebte Märchenzelt mit einer Märchenerzählerin und Puppentheater wird dort wieder aufgebaut. An Feuerstellen kann bei Einbruch der Dunkelheit Stockbrot gebacken werden. "Im Südhof mit Krippe findet der besinnliche Teil des Weihnachtsgans-Auguste-Marktes statt", sagt TKO-Geschäftsführer Jürgen Höhn.

Der Schlossplatz, der bei allen großen Veranstaltungen in der Stadt die Hauptbühne sein und bleiben soll, wird mit zehn jeweils 2,5 Tonnen schweren Betonblöcken als präventive Sperre zur Straße hin gesichert, sagt Höhn. Das Konzept sei mit der Polizei abgesprochen.

Zahlreiche Händler, die eine große Auswahl an Weihnachtsgeschenken feilbieten, sind wieder vertreten. "Die meisten sind bei uns inzwischen schon Stammgäste", sagt Katrin Weise von der TKO. Aber auch ein paar neue Anbieter sind vertreten, unter anderem ein Holzschnitzer. Am Stand der Friedrich-Wolf-Gesellschaft wird am Sonntag gegen 16 Uhr die Schauspielerin Christel Bodenstein erwartet, die frühere Ehefrau von Konrad Wolf.

Süße und deftige Gaumengenüsse gibt es natürlich ebenfalls, ebenso die Kinderbackstube der Bäckerei Plentz und die Sprechstunde beim Weihnachtsmann, der auch als Sänger auftritt.

Neu und auf dem Markt unterwegs sind als Walk Acts "Der Nussknacker" , "Die Eisprinzessin" sowie "Weihnachtsengel & Tannenbäumchen". Das Hörspiel der "Auguste" wird zu hören sein und drei Bands setzen an den drei Tagen unterschiedliche musikalische Akzente, haben aber immer Weihnachtliches im Repertoire, sagt Kathrin Günther-Kalsow von der TKO.

Offiziell eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 15. Dezember um 13 Uhr mit dem traditionellen Stollenanschnitt, bei dem Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke zum letzten Mal als Stadtoberhaupt Hand anlegt. Der Kinderchor der Kita "Zwergenhaus" aus Friedrichsthal wird das Ganze unter Leitung von Annedore Weser musikalisch umrahmen.