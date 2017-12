Neues Zuhause für die Bibliothek

Sandra Jütte

Gransee (GZ) Ein Ort für Bildung und Kultur soll auf dem Platz des einstigen Franziskanerklosters in Gransee entstehen. Für die Planung hatte das Amt im Sommer einen Architekturwettbewerb ausgelobt. Dieser sollte auch Raumwünsche berücksichtigen, die zuvor von einem Sonderausschuss unter Vorsitz von Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) erarbeitet worden waren. "Trotz der kurzen Zeit, haben wir da auch viele Anregungen von Bürgern aufgegriffen", sagte Gruschinske bei der Präsentation der Wettbewerbssieger am Donnerstag im Saal der Amtsverwaltung.

Diese Ideen lassen sich auch im Entwurf des Gewinners, dem Berliner Architekturbüro Chestnutt und Niess wiederfinden. Die Stadtbibliothek, die in das neue Bildungs- und Kulturzentrum einziehen soll, haben die Architekten im alten Schulgebäude an der Klosterstraße angesiedelt. "Für die ganzen Bücher brauchten wir eine hohe Deckentrag-last. Das war nur dort zu realisieren", erklärte Architekt Jonas Hofmann, der das Konzept mitentworfen hatte. Der existierende Anbau ist im Entwurf als zusätzlicher Gruppenraum vorgesehen. Die gewünschte Verbindung zwischen Schulgebäude und Klosterruine schafft eine Stahlbrücke, die ebenerdig aus beweglichen Falttüren besteht und im Obergeschoss aus einem teilweise einsehbaren Glasübergang. "Wir wollten damit die Eigenständigkeit der einzelnen Bauten erhalten, deshalb haben wir nur eine minimale Verbindung geschaffen", so Jonas Hofmann.

Veranstaltungen sollen im denkmalgeschützten Klausurflügel unterkommen, der durch zwei neu geschaffene Eingänge im Westen eine geistige Verbindung zum einstigen Kreuzgang schlägt. Der besondere Stahl, aus dem auch die Brücke gebaut werden soll, lässt sich im Kloster in Form von Fußbodenplatten wiederfinden. Ein Café, eine Küche und Sanitärräume haben im Konzept in der alten Remise ihren Platz, um diese auch für Veranstaltungen im Klosterhof nutzbar zu machen.

Dagegen ist die Remise im Entwurf des zweitplatzierten Architekturbüros Kühn-von-Kaehne und Lange aus Potsdam nicht mehr vorgesehen. Stattdessen schafft ein Neubau, in dem Café und Stadtarchiv sitzen, den Übergang zwischen Kloster und Schulgebäude. Einen halboffenen, doppelstöckigen Wandelgang zwischen den beiden Bauten hatten die Drittplatzierten, das Studio Gründer-Kirfel aus Bedheim, vorgeschlagen.

Ausgewählt wurden die Bestplatzierten von einer Jury, in der unter anderem Bauamtsleiter Manfred Richter und der Kunsthistoriker Dirk Schumann saßen. Die Sieger aus Berlin freuten sich über den ersten Platz, auch, weil "die Gebäude in ihrer Struktur sehr interessant für uns waren", sagte Jonas Hofmann. Nun stehen Gespräche mit dem Amt für eine konkretere Planung an.

Alle zwölf eingereichten Vorschläge können montags bis freitags, von 9 bis 17 Uhr, im Saal der Amtsverwaltung besichtigt werden.