Rhinow kann in Bildungsinfrastruktur investieren

Simone Weber

Rhinow/Rathenow (BRAWO) Während seines Besuchs im Amt Rhinow am vergangenen Mittwoch sprach Finanzminister Christian Görke (Die Linke) auch mit dem Rhinower Amtsdirektor Jens Aasmann. Am Dienstag wird der Brandenburger Finanzminister die Verteilung der investiven Mittel des neu aufgelegten Bundesprogramms für finanzschwache Kommunen in die Kabinettssitzung einbringen. Damit wäre der Weg für weitere Investitionen in die Bildungsinfrastruktur ab Januar 2018 frei. Der Bund gibt insgesamt 3,5 Milliarden Euro an die Länder weiter. Brandenburg erhält davon 102.368 Millionen Euro.

"Die Landesregierung hat die entsprechenden Kriterien für finanzschwache Kommunen festgelegt", so Görke. "Demnach können 65 Brandenburger Gemeinden von den Fördermitteln profitieren. Ebenso Landkreise und erstmals auch Ämter, die Schulträger sind." Als wichtiges Kriterium zog das Kabinett das Verhältnis der eigenen Steuereinnahmen durch die Kommune im Vergleich zu den bisher erhaltenen Schlüsselzuweisungen durch das Land über die vergangenen Jahre heran. Als Eigenanteil für die Kommunen legte die Landesregierung sehr günstige zehn Prozent fest.

Das freut vor allem den Amtsdirektor, in dessen Amtsbereich noch zwei Grundschulen bestehen. "An der Kleinen Grundschule Hohennauen wollen wir die elektrischen Anlagen sanieren und für die Lilienthal-Grundschule in Rhinow den Schulsportplatz neu gestalten." Über die genaue Verwendung wird der Amtsausschuss am 14. Dezember entscheiden. Insgesamt erhält das Amt Rhinow 192.000 Euro, pro Schüler 1.045 Euro.

Auch die Stadt Rathenow hofft auf Fördermittel aus dem neuen Bundesprogramm. Gerade diskutieren die Ausschüsse über die Eckwerte der investiven Ausgaben für den Haushalt 2018. Rathenow wird sich über insgesamt 2,6 Millionen Euro zu erwartende Fördermittel freuen. Als wichtigen Schwerpunkt beabsichtigt die Stadt das Gebäude Jahnstraße 34 als Hort umzubauen, um die dringend zusätzlich benötigten Hortplätze für die Jahn-Grundschule zu schaffen.

"Das Land wird im Nachtragshaushalt, den ich in Kürze in den Landtag einbringe, auch die Landesmittel zur Sportförderung von derzeit 15 Millionen Euro erhöhen. Bei der Verwendung entscheiden die Kreissportbunde mit. Hier wird der Eigenanteil der Antragsteller 25 Prozent betragen", so Finanzminister Görke weiter. "Möglich wurde die Erhöhung durch gestiegene Steuereinnahmen." Für das Auslaufen des Länderfinanzausgleichs und den Wegfall von investiven Schlüsselzuweisungen an die Kommunen Ende 2019 hat der Finanzminister dem Ministerpräsidenten die Bildung eines Investitionsfonds als Rücklage vorgeschlagen, um die weitere Entwicklung in Bildung und die Infrastruktur im Land zu fördern.