200 Bäume weichen neuen Radwegen

© Foto: OGA/Hans Still

Hans Still

Zühlsdorf/Wandlitz (OGA) Die Zahl der Radfahrer nimmt immer mehr zu, Radwege werden immer wichtiger. Das gilt besonders an den Kreisgrenzen von Barnim und Oberhavel, wo mangels Radwegen Pedalritter Gefahr laufen, von Fahrzeugen erfasst zu werden.

Wochenlang wurden Bäume gefällt, auf Länge geschnitten, Männer sind mit Motorsägen und anderer schwerer Technik am Werk. Zwischen der Siedlung Wandlitz-Rahmersee (Barnim) und dem Ortseingang von Zühlsdorf ist auf den ersten Blick ein beachtliches Vernichtungswerk verrichtet worden, das Naturfreunden das Herz in die Hosen rutschen lässt. Mit brachialer Gewalt wurde Platz geschaffen für einen Radweg südlich der Ortsverbindung von Wandlitz nach Zühlsdorf. "Endlich geht es los, wir haben jahrelang darauf hingearbeitet", atmet Filippo Smaldino-Stattaus (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land, auf. Ein langer Kampf war nach seiner Schilderung bis zum Baubeginn zu führen, da es auf dem entsprechenden Terrain etliche private Eigentümer gibt, mit denen zunächst Einigungen zum Verkauf ihrer Teilflächen erzielt werden mussten.

Bauherr ist der Landkreis Oberhavel, der in diesem Jahr die Beräumung des "Baufeldes", wie es in der Amtssprache der Kreisverwaltung heißt, in Auftrag gegeben hat. Daher beseitigte Stefan Mertke von der Firma Energieholz Schorfheide GmbH mit seinen Kollegen und dem schweren Gerät namens Woodcracker wochenlang einen Stamm nach dem anderen. Ab Mai 2018, lässt Ronny Wappler, Pressesprecher im Landkreis Oberhavel wissen, startet dann der eigentliche Neubau des Radweges. 1,7 Kilometer lang ist die Strecke bis zum Zühlsdofer Ortseingang. Die Radlerpiste wird mit 2,5 Metern Breite über ausreichend Platz für Begegnungsverkehr verfügen. Die Kosten wurden vom Landkreis mit 50 000 Euro für die Vorbereitungsarbeiten und weiteren 387 000 Euro für die Herstellung des Weges angegeben.

Mindestens 200 Bäume sind gefallen, weiß die Zühlsdorfer Ortsvorsteherin Ursel Liekweg (SPD). Auch sie bedauert den Kahlschlag, verweist aber auf den wichtigen Lückenschluss zwischen den beiden Landkreisen. Denn zunächst kommt vom Zühlsdorfer Kreis ein bestens ausgebauter Radweg bis zur Siedlung Rahmersee. Dann müssen die Radler jedoch die Landstraße erobern und hoffen, das Stück bis nach Zühlsdorf heil zu überstehen. "Dass dieser Weg endlich kommt, ist ein Segen", bestätigt die Ortsvorsteherin trotz Kritik am Kahlschlag.

In Stolzenhagen und Wensickendorf wären die Einwohner froh, wenn schon Bauarbeiten für den Radweg entlang der B 273 zu sehen wären. Ähnlich wie die Zühlsdorfer fordern auch sie einen Lückenschluss zwischen ihren Orten. Zumal neben den Radfahrern noch etliche Kinder entlang der B 273 den Weg in Richtung Bushaltestelle nehmen müssen. Eine Online-Petition wurde gestartet und es gibt die Zusage von Ministerin Kathrin Schneider (SPD) zum Baubeginn im kommenden Jahr. Das bestätigte unlängst auch die Wandlitzer Bürgermeisterin Jana Radant. "Wir wollen die Ministerin beim Wort nehmen", sagte sie am Mittwoch. Erst jüngst wurde nach sechsjähriger Wartezeit der Radweg von Ützdorf nach Lanke fertiggestellt. Die Kosten lagen bei insgesamt 800 000 Millionen Euro.