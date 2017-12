Börnicke (MOZ) Zwei Lkw-Fahrer sind am Freitagmorgen auf dem Gelände des Postverteilerzentrums in Börnicke in Streit um einen Stellplatz geraten.

Nach einem Wortgefecht holte wohl einer der beiden Männer einen Gummiknüppel hervor und schlug damit dem "Kollegen" auf den Kopf. Das Opfer zog sich eine leichte Verletzung zu. Der Täter entfernte sich mit seinem Lkw in unbekannte Richtung. Die Polizei hat Anzeige aufgenommen.