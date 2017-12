Tickende Tasche an Berliner Uni von Polizei gesprengt

Berlin (dpa) An der Freien Universität Berlin ist eine herrenlose Tasche mit Elektrogeräten von der Polizei gesprengt worden. Der Inhalt stellte sich jedoch als harmlos heraus, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Die Tasche war demnach am Morgen an einem der Haupteingänge nahe der Mensa gefunden worden, ein Ticken soll zu hören gewesen sein. Deshalb wurde Alarm ausgelöst.

Kriminaltechniker überprüften und sprengten die Tasche. Darin befanden sich unter anderem ein Handy, ein USB-Stick und Kabel. Für den Einsatz wurde die Mensa in der Otto-von-Simson-Straße in Dahlem geräumt und ein Sperrkreis eingerichtet. Laut Polizei waren auf Röntgenbildern der Tasche Drähte zu sehen gewesen, weshalb ein Sprengsatz zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.