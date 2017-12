Wann kommt die Flut?

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) (geh) Brandenburg will seine von Hochwasser gefährdeten Gebiete neu festlegen. Mit einem Risikomanagement soll die Grundlage dafür gelegt werden. Die vom Landesamt für Umwelt erarbeiteten regionalen Maßnahmenplanungen sowie den derzeitigen Umsetzungsstand für die Havelregion wurden im Technologie- und Gründerzentrum vorgestellt. Die radikalste und wirksamste Vorsorge für den Fall, dass natürliche und technische Schutzmechanismen nicht reichen, ist der Verzicht auf eine Bebauung. "Doch hier in Berlin und Brandenburg wird bevorzugt so nahe wie möglich am Wasser gebaut. Dies ist nicht immer die beste Lösung", warnte Matthias Grafe vom Landesumweltamt. Der Grund: sechs Mal in den vergangenen 20 Jahren verwüsteten "Jahrhundertfluten" das Land, zuletzt 2013 an der Elbe. Nach der Hochwasserrisikomanagementrichtlinie sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, Gebiete, in denen ein signifikantes Hochwasserrisiko gegeben ist, auszuweisen, darzustellen und Risikopläne aufzustellen. "Die Grundlage für die Erarbeitung der Gefahren- und Risikokarten bildeten computergestützt erzeugte Überschwemmungsflächen", erklärte Matthias Grafe vom Landesumweltamt. Die Gefahrenkarten zeigen anhand blauer Einfärbungen, wie sich das Wasser jeweils ausbreiten könnte und welche Tiefen erreicht werden. Die Risikokarten indes lassen detailliert erkennen, um welche Flächen es sich konkret handelt, wie viele Einwohner, welche Häuser und, selbst welche Gebäude- und Bodendenkmäler betroffen wären. Diese vorläufigen Karten zeigen 149 Abschnitte mit einem Hochwasserrisiko und 553 eventuelle Maßnahmen dagegen. Das Hochwassergeschehen in Brandenburg wird zwar bestimmt durch die beiden Flussgebiete Oder und Elbe. "Aber natürlich besteht eine Hochwassergefahr auch hier direkt an der Havel, in der Stadt Brandenburg und umliegenden Gemeinden. Nur eine Kombination aus naturnahen Flusslandschaften, technischen Schutzvorkehrungen und Vorsorge verspricht Erfolg", erklärte Matthias Grafe. Zum technischen Schutz gehören Talsperren, Dämme, Straßen höher legen, Rückhaltebecken und Flutpolder. Wie die künstlichen Speicher die Lenzer Wische in der Prignitz und die Havelpolder. "Ein möglicher technischer Schutz wäre z.B. im Stadtgebiet die Straße Falkenbergswerder oder am Heidekrug anzuheben um damit eine Evakuierung bei Hochwasser zu ermöglichen", erklärte der Umweltplaner. Noch sind es nur "Planspiele", die aber mit dem Ende des Festsetzungsverfahrens etwa Anfang 2019 umgesetzt und später rechtsgültig werden. Wer in einem der Risikohochwassergebiete schon gebaut hat, genießt Bestandschutz. Ölheizungen müssen dort aber auf jeden Fall gegen eine andere Heizung ausgetauscht werden. Informieren sollten sich auf jeden Fall Grundstückskäufer oder zukünftige Häuslebauer über die Lage ihres Grundstückes. "Sollten sie in einem der ausgewiesenen Gebiete liegen, droht hier in Zukunft eventuell ein Bauverbot. Auch die Kleingartenbesitzer in den Gartensparten sollten sich die Karten genau ansehen. Viele haben dort ihr Gartenhaus fast schon zu einem Erstwohnsitz ausgebaut. Nur legale Bauten genießen den Bestandsschutz", warnte Matthias Grafe. Hier droht dann ein Rückbau oder sogar Abriss. Fast jeder kann bedroht sein. Denn nicht nur Hochwasser in Flussnähe, sondern auch Starkregen kann zu massiven Schäden führen. Das Wasserhaushaltsgesetz mahnt dann auch unter § 5 zur allgemeinen Sorgfaltspflicht. Mögliche Maßnahmen sind Ausweichen, also Häuser auf Stelzen oder erhöht bauen, Wasser am Eindringen ins Haus hindern z.B. durch mobile Schutzwände oder Rückstauklappen, druckdichte Fenster oder Türen, Schutz vor Kontaminationen der Gebäude durch Schadstoffe, z.B. durch Verlagerung von Heizungssystemen und Öltanks in höhere Stockwerke bzw. ganz auf eine Ölheizung zu verzichten.

Die verschiedenen Karten für die Havelregion und weitere Informationen unter: http://www.mlul.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.300917.de