Brandserie womöglich vor der Aufklärung

Tilman Trebs

Oranienburg (OGA) Die seit einer Woche andauernde Brandserie auf dem ehemaligen Oranienburger Flugplatz kann womöglich aufgeklärt werden. Die Polizei hält die beiden am Donnerstagabend auf dem Gelände aufgegriffenen 13 und 16 Jahre alten Kinder und Jugendlichen weiterhin für tatverdächtig, sagte Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Freitag.

Am Donnerstag waren gegen 16.45 Uhr einige Dutzend Altreifen an der Flugpionierstraße in Flammen aufgegangen. Kurz danach wurden mit Hilfe eines angeforderten Polizeihubschraubers die beiden Verdächtigen auf dem Dach eines nahegelegenen Gebäudes entdeckt und zur Vernehmung in die Oranienburger Polizeiinspektion gebracht. Einzelheiten des Gesprächs wollte Reinhardt aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die beiden hätten die Taten aber nicht gestanden. Dennoch werde geprüft, ob sie möglicherweise auch die Brände der vergangenen Tage gelegt haben.

Am Freitag vergangener Woche waren zwei leerstehende Gebäude am früheren Flughafen in Flammen aufgegangen. Am folgenden Montag und am Donnerstag mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken, um weitere Feuer zu löschen.