Per "WhatsApp": Jugendlicher sorgt für Polizeieinsatz

dpa

Berlin/Erfurt (dpa) Durch eine Amokdrohung eines Jugendlichen in einer bundesweiten "WhatsApp"-Gruppe sind Polizeikräfte in Thüringen und Berlin alarmiert worden. Der 17-jährige Berliner habe am Donnerstag ein Bild mit Schusswaffen zusammen mit der Nachricht verschickt, teilte die Polizei am Freitag mit. Zwei Gruppenmitglieder aus Thüringen hatten die Nachricht gelesen und die örtliche Polizei alarmiert. Die Sicherheitskräfte informierten ihre Kollegen in der Hauptstadt.

Polizisten durchsuchten anschließend die Wohnung des Jugendlichen in Berlin-Köpenick. Sie fanden drei Softairwaffen, zwei Messer und das genutzte Handy. Die Beamten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest und sprachen anschließend mit ihm über die Folgen von unachtsam verschickten Nachrichten. Er wurde danach entlassen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, sorgfältig mit Sozialen Netzwerken umzugehen.