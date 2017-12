Ungewöhnlicher Angriff: Polizisten mit Muttermilch bespritzt

dpa

Jüterbog (dpa) Einen ungewöhnlichen Angriff haben Bundespolizisten bei der Kontrolle von zwei Schwarzfahrern auf dem Bahnhof in Jüterbog erlebt. Während der 20-jährige Mann sich heftig wehrte und Handfesseln angelegt bekam, zog sich seine 30-jährige Begleiterin laut schreiend komplett aus und spritzte aus ihren Brüsten Muttermilch auf die Beamten. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatten die beiden am Vortag ohne Fahrscheine den Regionalexpress von Berlin Wannsee nach Jüterbog genutzt.

Nachdem die Streife die Situation unter Kontrolle gebracht hatte, konnte sie die Identität des Pärchens klären. Gegen die beiden wird nun nicht nur wegen Schwarzfahrens ermittelt: Der 20-Jährige muss sich zusätzlich wegen Widerstands gegen Beamte und seine Begleiterin wegen Körperverletzung verantworten.