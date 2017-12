Bummeltour durchs Savoir-vivre

Stefan Klug

(MOZ) Eben noch in Cannes muss der gefragte Hollywood- Produzent Michael Lockwood nach Budapest zu einem Dreh. Seine Gattin Anne will er dann in Paris treffen. Sie soll schon vorfahren. Das nimmt diese wörtlich und die Einladung von Jacques an. Im nahezu antiken Cabrio des Geschäftsfreundes von Michael geht es über die Landstraßen in die Hauptstadt. Der Fahrer hat es dabei keinesfalls eilig, kennt so manch feines Restaurant, die eine oder andere kuschelige Ecke und viele schöne Hotels. Anne weiß nicht recht, was sie vom Verhalten ihres Begleiters halten soll, der ihr dazu Avancen macht, aber nie zudringlich wird. So dauert es eine Weile, eh sich die Frau der Entschleunigung hingeben kann. Und dann kommt der Punkt, es zu genießen.

Coppola, der Name hat einen Klang in Hollywood. Vielleicht wegen des französischen Themas zieht nicht gleich jeder den Schluss, der hier durchaus zutreffend ist. Denn Eleanor Coppola ist tatsächlich jene Frau, die dem Kultregisseur 1963 das Ja-Wort gegeben hat. Im stolzen Alter von 81 verantwortet sie nun erstmals einen Spielfilm. Dass es bei diesem um Leben und Genuss geht, macht die Sache sicherlich einfacher. Andererseits sind Diane Lane und Arnaud Viard die einzig nennenswerten Darsteller, der Kurzauftritt von Alec Baldwin ähnelt eher einem Cameo. Und insofern muss das Geschehen schon so inszeniert sein, dass der Zuschauer sich nicht nach 20 Minuten langweilt. Das gelingt durchaus. Auch, weil man von der Vorgehensweise des Charmeurs fasziniert ist. Anne dagegen reagiert in der ersten halben Stunde nur und das zurückhaltend. Coppola jedenfalls nimmt den Zuschauer mit auf einen Streifzug durchs Savoir-vivre, erlesene Speisen, edle Weine, Kulturschätze und schöne Natur. Kein besonders tiefgründig gemachter Streifen, aber als Auszeit vom hektischen Alltag, einfach zum wegträumen durchaus geeignet.

Genre: Unterhaltung; FSK: o.A.; Laufzeit: 93 Minuten; Verleih: Tobis; Regie: Eleanor Coppola; Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard; USA 2017