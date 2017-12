Augen auf bei der Berufswahl

Stefan Klug

(MOZ) Johanna ist jung und hat ein klares Ziel vor den Augen. Sie möchte zur Eliteeinheit der Polizei. Doch die Aufnahmeprüfung macht ihr alljährlich einen Strich durch die Rechnung. Aber Johanna gibt nicht auf, das ist das Problem. So mischt sich schließlich ihre Vater ein, der Innenminister ist. Eine Probezeit bei der RAID soll Töchterlein vom verwegenen Gedanken abbringen. Guter Plan, schlecht umgesetzt. Denn zum einen zieht sich der Minister mit seiner Einmischung den Zorn eines Teils der Elite-Truppe zu. Und auf der andere Seite stachelt der aufkommende Widerstand Johanna nur um so mehr an. Einzig Eugène könnte der Sache zum Erfolg verhelfen. Denn erst vor kurzem verlassen ist der Vorturner der Superbullen ein regelrechter Frauenhasser, bei der Polizei erst recht.

Für Freunde der französischen Komödie ist Dany Boon eine sichere Bank. Er hat ein Gespür dafür, Zeitgeist-Themen von der lustigen Seite her anzugehen. Wenn also das amerikanisch dominierte Kino permanent von SWAT faselt, stellt er dem eben das französische Pendant gegenüber. Welche Rolle da Frau spielen macht sehenswert hier Johanna klar. Und einen Seitenhieb auf Beziehungen, die nur demjenigen Schaden, der keine hat, gibt es auch noch. Dabei hält sich Boon dieses Mal erstaunlich im Hintergrund. Denn die meiste Arbeit hat Alice Pol zu verrichten, die sich bei all der Rumalberei für keinen Gag zu schade ist. Von der Situationskomik lebt dann auch der Großteil der Geschichte, die handlungsseitig nicht wirklich Überraschungen zu bieten hat. Die Unterhaltung ist kurzweilig, durchaus lustig und versucht, in Sachen Niveau im guten Mittelfeld zu bleiben.

Genre: Komödie; FSK: 12 Jahre; Laufzeit: 107 Minuten; Verleih: Ascot; Regie: Dany Boon; Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc; F 2017