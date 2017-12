Schüler treffen Chinesischen Astronaut

Nauen (MOZ) Vierter Weltraum-Jugendtag: Zahlreiche Schüler der 11. Klasse des Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus mit Schwerpunkt Luft- und Raumfahrt sowie Astronomie haben das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Neustrelitz besucht.

Sie trafen dabei den chinesischen Astronaut Chén Dong, der von seiner Reise ins Weltall und seinen dortigen Erfahrungen erzählte. Die Schüler konnten im Anschluss Fragen stellen, die sich hauptsächlich um alltägliche Dinge drehten: Wie schmeckt das Essen im Weltall? Wie kann man dort oben schlafen? Wie ist es möglich in der Schwerelosigkeit auf die Toilette zu gehen? Der Campus ist seit 2017 Kooperationsschule des DLR. Eine entsprechende Vereinbarung wird im Rahmen der Astronomiewoche nun Ende Januar offiziell unterzeichnet. Verabredet werden darin Experimentalvorlesungen, die für die Schülerinnnen und Schüler durchgeführt werden, Projekttage im DLR, Fortbildungen für Lehrer und die Teilnahme an Raumfahrttagen am DLR-School-Lab-Club.Foto: privat