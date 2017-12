Eltern sein dagegen sehr

Stefan Klug

(MOZ) Kurz vor dem 14. Geburtstag seiner Carla beschließt Papa Wegner, eine berufliche Auszeit zu nehmen um seine Prinzessin durch die schwierige Zeit der Pubertät zu geleiten. Keine so gute Idee, wie sich zeigt. Denn einerseits will der Teenager alle, aber auch alle Erfahrungen selber machen. Und dann ist Hannes schlichtweg überfordert mit dem, was da auf ihn zukommt. Dass das Verhältnis zwischen Nachwuchs und Erziehungsberechtigten in dieser Zeit schwierig wird, können Hannes und Gattin Sara bei einem befreundeten Ehepaar erleben. Die Realität im eigenen Haus stellt aber alles in den Schatten, was sich die Eltern hatten zuvor vorstellen können.Und so artet die Geburtstagssause dermaßen aus, dass sich die Familie auf der Polizeiwache wiederfindet.

Erst vor drei Jahren schrieb Jan Weiler seinen Bestseller, der nun auch dem Film den Namen gegeben hat. Grundlegende Abläufe vom Verhältnis Heranwachsender und Erziehungsberechtigter hingegen dürften schon seit Jahrhunderten so Bestand haben. Leander Haußmann hat sich nun der Sache angenommen und dies filmisch umgesetzt. Dabei startet er eher zurückhaltend, um dann ab der zweiten Filmhälfte richtig Gas zu geben. Zu viel vielleicht, denn das Geschehen driftet gefühlt ins Slapstickhafte ab, etwa wenn Vater Hannes aufs Dach klettert und dort von Waschbären angegriffen wird. Im Gegensatz zum Gatten zeigt sich Mutter Sara erstaunlich zurückhaltend in ihren Emotionen. Aber vielleicht liegt Heike Makatsch das Alberne weniger als Rollenpartner Jan-Josef Liefers.

Genre: Komödie; FSK: 6 Jahre; Laufzeit: 94 Minuten; Verleih: Constantin; Regie: Leander Haußmann; Jan Josef Liefers; Harriet Herbig-Matten, Heike Makatsch; D 2017