Mal richtig die Sau rauslassen

Stefan Klug

(MOZ) Unter all den Themenparks ist dieser der spektakulärste. Nicht etwa halsbrecherische Fahrgeschäfte locken hierher. Nein, es ist das Leben. Allerdings so wie vor weit 100 Jahren. Dafür zahlen die Besucher horrende Eintrittspreise, um für eine Zeit in die Rolle des Revolverhelden schlüpfen zu können. Denn "Westworld" scheint der perfekter Platz zu sein, um heimliche Fantasien auszuleben. Roboter, Androiden, hier Hosts genannt, machen den Schein vollkommen. Sie sind auf bestimmte Geschichten programmiert und nehmen den Gast, ohne dass dieser das wirklich mitbekommt, in der Scheinrealität gefangen. Dass diese für die meisten töten, prügeln, vergewaltigen bedeutet ist nicht weiter schlimm. Denn die künstlichen Parkangestellten werden regelmäßig gewartet und dabei auch die Festplatte, also das Erinnerungsvermögen, gelöscht. Doch genau letzteres scheint nicht immer einwandfrei zu funktionieren. Zunehmend tauchen Fragmente aus der Vergangenheit auf, die auch das aktuelle Verhalten beeinflussen. Sind es anfangs nur einige Fehlfunktionen, nimmt deren Zahl zu. Die Parkleitung ist beunruhigt. Schließlich steht die Sicherheit der zahlungskräftigen Kundschaft an erster Stelle.

Michael Crichton drehte in den 70ern einen Sci-Fi-Western, auf dessen Handlung lose die Idee von "Westworld" fußt. Serienerfinder Jonathan Nolan - Bruder von Regisseur Christopher Nolan - und Ehefrau Lisa Joy gingen unter anderen Vorzeichen an die Geschichte heran, beließen aber das Grundgerüst. Sie nehmen sich Zeit, die Grundidee des Themenparks und wie er funktioniert ausführlich darzustellen um dann, Schritt für Schritt zum eigentlichen Problem zu kommen. Denn wenn die Hosts sich erinnern können, muss irgendwann eine Reaktion erfolgen. Wie viel künstliche Intelligenz also ist der Sache zuträglich. Der Schwenk in der Handlung kommt vielleicht etwas spät, da sollte der durchschnittlich Zuschauer bereits ahnen, was weiter passieren wird. Dafür aber kennt er sich dann auch perfekt aus in jenem Parallel-Universum, bei dessen Machern und Spielfiguren. Anthony Hopkins gibt dabei den diabolischen Kopf hinter dem ganzen Geschehen und Ed Harris auf den ersten Blick den Prototypen des Dauerbesuchers. Gerade immer dann, wenn es droht flacher zu werden, vermag die Handlung eine Wendung zu vollführen. Das lässt die Zuschauer bei der Stange bleiben.

Da die Hosts von "echten" Schauspielern gegeben werden, war in dieser Hinsicht wenig CGI-Arbeit notwendig. Dennoch erfreut das Geschehen mit einigen sehenswerten Spezialeffekten, überreizt das Thema angesichts des Settings aber nicht. Und so ist der Wilde Westen auch in einer futuristischen Zukunft staubig. Das Bild ist insgesamt in erdigen Farben und vor allem in der 4-K-Variante etwas dunkel gehalten. Doch dank vierfacher Auflösung geht dabei die Tiefenschärfe nicht verloren. Wirklich lohnend ist die UHD-Variante vor allem aber, wenn der Betrachter zu großen Bildschirmdiagonalen greift. Ein näher ran, was ja 4-K ohne weiteres nahelegt, macht dagegen weniger Sinn. Beim Ton wird ebenso auf HD gesetzt, Dolby Atmos ist mit an Bord. Wer also über die technischen Voraussetzungen verfügt, darf sich auf ein inhaltlich und technisch durchaus anspruchsvolles Serienvergnügen freuen.

Genre: Sci-Fi; FSK: 16 Jahre; Laufzeit: 618 Minuten; Verleih: WHV; Regie: diverse; Ed Harris, Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood; USA 2016