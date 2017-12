Zuschlag für Campingplatz

Markus Kluge

Lindow (MOZ) Das Lindower Unternehmen Reha Konzept GmbH wird künftig den städtischen Campingplatz am Gudelacksee bewirtschaften. Das entschieden am Donnerstagabend die Stadtverordneten. Laut Amtsdirektor Danilo Lieske gab es fünf Interessenten und drei Bieter, von denen die Reha GmbH das wirtschaftlichste Konzept abgeben hat. "Sie drängen darauf endlich loslegen zu können", so Lieske.

Die Stadt hatte den Pachtvertrag bereits vor einem Jahr neu vergeben. Wegen Fehlern beim Vergabeverfahren wurde dieses aber von Landgericht Neuruppin für ungültig erklärt. Die Stadt musste den Platz daraufhin in dieser Saison selbst betreiben.